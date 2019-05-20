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Политика
Глава МИДЕИ РМ принимает участие в церемонии инаугурации нового президента Украины
20.05.2019

Министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Тудор Ульяновски участвует в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая проходит сегодня в Киеве, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.      

Официальный Киев направил приглашение принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины премьер-министру Республики Молдова, который по состоянию здоровья не может присутствовать на мероприятии. С учетом этих обстоятельств на церемонии инаугурации  Республику Молдова представляет министр иностранных дел и европейской интеграции.


 
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