Молдавских женщин пугают одинокие мужчины: Свободным мужчина остается не из-за самых лучших своих качеств

Чем отличаются одинокие женщины от одиноких мужчин и почему они никогда не будут вместе.

То, что мужчины и женщины по разному относятся к одиночеству — не сюрприз. Эти два пола вообще издревле выработали привычку относиться по-разному к одному и тому же. Она в белом платье, он — в черном фраке. Она плачет во время просмотра хорорра, он — смеется и говорит, что это глупости и нестрашно. У неё 10 видов кремов для разных участков тела, а он умылся из лужи— и красавец, все девки в восторге. Все больше женщин в брюках, значит будет все больше мужчин в юбках и они не шотландцы.

Когда в жизни женщины все идет наперекосяк, она ставит себе диагноз депрессия, звонит подружкам, жаждет выговорится за несколькими бокалами вина, иногда ищет психолога. Когда мужчина недоволен собой и жизнью, у него поднимается уровень гнева на всех и вся, а дальше, как пойдет.

Мы такие инопланетяне друг для друга, что кажется эта разность в некоторых случаях надуманная и принципиальная. Например, одиночество — это та редкая штука, которая одна на всех. Но как по-разному и взрослые девочки, и взрослые мальчики живут в одиночестве. Одних одиночество закаливает и делает сильнее (если не убило), а вторых — делает более инфантильными и неустойчивыми к стрессам.

Сильнее становятся женщины, а инфантильнее — мужчины, говорят исследования.

За словом «инфантил» лезем в словарь, чтобы дальше читая, вы не думали, что речь об альфонсах, жиголо и бедных бабниках. Инфантил — это взрослый по паспорту человек, но детский по поведению, реакциям и проявлениям эмоций. В новых поколениях, когда речь заходит об инфантилизме, его приписывают мужчинам. Особенно это заметно на контрасте с женщинами, которые выбирают независимый стиль жизни.

Какие это мужчины?

«Мы с пацанами вчера пивка на лавочке попили», - говорит 47-летний мужчина, который ни разу не был женат.

«Не хочу работать за такую зарплату, живу с родителями, пока найду достойную», - я это слышала от 33-летнего обладателя Y-хромосомы.

«Я отрастил себе дзен в отношении брака и быта», - ну, тут целый философ сорока лет, живущий с котом.

Их называют безответственными и эгоистичными. Они изучают философию, психологию и духовные практики. Им за 30 уже. Они никому ничего не должны, они нашли свой путь, свое призвание или еще ищут. Они живут в свое ограниченное удовольствие.

При этом женщины их интересуют, но как-то по-детски. Им надо болтать, есть вместе и спать. Не более. И не часто. Это форма свободных отношений — без ответственности за близкого, без переживаний, без отягощающих обстоятельств.

Брак, любовь, дружба — это не для инфантилов. Но как оказалось, брак и не для сильных и независимых женщин.

Союз мужчины и женщины веками существовал для того, чтобы было легче добывать еду и обустраивать быт. Это экономика. Веками люди женились по большому счету только потому, что им негде было жить или они хотели жить в лучших условиях. Двум взрослым вместе жить было выгоднее, но они сами себе все портили, заводя кучу детей.

В 21 веке форма брака изменилась. Теперь женятся по инерции — вековые традиции все-таки. Сыграть свадьбу ради того, чтобы было, что есть и где жить, почти никому не сдалось.

Современная женщина, которая сама добилась успеха, хочет замуж за равного себе мужчину. Варианты отношений «папа-дочка» и «мама-сыночек» ее не устраивают. Она не согласится сконцентрировать всю свою жизнь на партнере и его интересах, при этом не желает возиться с инфантильным неудачником.

Сегодня женщины независимо от возраста стараются сами заработать на собственную жилплощадь. И живет в ней одна (ну, может с ребенком или матерью, которая боится остаться одна, уже по своим психологическим причинам). Кого взрослой и самостоятельной женщине пускать в своё «королевство»? Неудачника, который принесет с собой все вещи в одном рюкзаке, знает рецепт завтрака с авокадо и создаст неповторимую атмосферу бытовых проблем и неурядиц?

Так он и не придёт — напрашивается вывод. Он уверен, что проблем от него нет, так как он не знает, что такое решать проблемы. Ни гвоздь забить, ни счета в банке оплатить.

Так и сидят два одиночества, которые никогда не будут вместе.

ЛИДИЯ ТКАЧ