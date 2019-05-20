Валерий Пасат: «Воронин умудрился поссорить Молдову с США, Россией и Румынией»

Экс-министр обороны дал эксклюзивное интервью «КП», в котором рассказал, стоит ли верить «благородным» порывам и крокодиловым слезам бывшего президента.

На днях председатель Партии коммунистов Владимир Воронин предложил свои услуги в качестве поручителя Павлу Григорчуку, который был арестован по обвинению в хулиганстве, выразившемся в том, что он ударил депутата парламента Сергея Сырбу. Пользователи интернета, соцсетей по-разному оценили этот жест бывшего президента Молдовы. Кто-то его хвалит, мол, поступил благородно, вступившись за нападавшего. Другие припоминают Воронину, что в бытность его президентом подобное отношение к его собственным противникам было нормой. В частности, упоминается дело бывшего министра обороны Валерия Пасата, который при Воронине провел в заключении почти три года по обвинению в незаконной продаже американцам молдавских самолетов Миг-29. Мы попросили самого Пасата высказать свое мнение на эту тему.

- Казалось, можно было бы только порадоваться тому, что Владимир Николаевич наконец-то решил сделать хоть кому-то хоть что-то хорошее. Ведь в последние годы он проявляет себя, по преимуществу, лишь тем, что постоянно брюзжит, изливая свою желчь на всех молдавских политиков без разбору. Неважно, левые они, центристы или правые, у власти или в оппозиции, но всех объединяет то, что они не по нутру Воронину - Додон, Плахотнюк, Влах, Гречаная, Канду, Филип и многие другие. Чего, спрашивается, пристал к людям, многие из которых — его же воспитанники и вчерашние подвижники? Они как-нибудь разберутся без него. По отношению к самому Воронину они ведут себя снисходительно. Если потрясти все его «скелеты в шкафу», может всплыть много чего. Воронин пусть скажет «спасибо», что те, кто пришли после него, не стали преследовать его в уголовном порядке, как это происходит с некоторыми бывшими президентами в других странах. Воронину лучше бы помолчать, но он все никак не успокоится, льет на всех льет потоки грязи, но при этом ни с того ни с сего вдруг решил заступиться за молодого радикала.

- Может, это искренний, благородный порыв?

- Этот жест Воронина кому-то может показаться благородным, но на самом деле это не более, чем неуклюжая попытка председателя ПКРМ лишний раз напомнить о себе и попиариться. В этой истории снова проявились лживость, фарисейство и лицемерие экс-президента.

- Серьезное обвинение.

- Я знаю, о чем говорю. Воронин в очередной раз делает вид, что обнаружил соломинку в чужом глазу, но бревно в своем собственном глазу как не замечал, так и не не замечает. Когда он был президентом, в Молдове по заказу фабриковались уголовные дела против многих людей, которых незаконно арестовывали и годами держали в тюрьмах, у предпринимателей отбирали бизнес в пользу «Семьи», но в те времена Воронин не только не испытывал никаких угрызений совести по поводу творившихся беззаконий, не говоря уже о том, чтобы вступиться за кого-то из этих людей, но и потирал от удовольствия руки. Говорю об этом, основываясь в том числе на собственном печальном опыте.

Уголовное дело по обвинению меня в незаконной продаже самолетов Миг-29 американцам было высосано из пальца, и я уверен, что это было сделано по заказу именно Воронина.

- Напомните, о чем шла речь в том деле.

- Это была совершенно легальная, чистая сделка по продаже молдавских самолетов правительству США. Она была совершена по поручению тогдашнего руководства страны — президента, правительства, - в ответ на официальное предложение американских партнеров. Деньги от продажи самолетов поступили напрямую на счет министерства финансов Молдовы. Власти США высоко оценили эту сделку, которая позволила избежать попадания этих самолетов в руки сомнительных покупателей, в том числе находящихся под американскими санкциями. Спустя восемь лет, в 2005 году, воронинские прокуроры вдруг решили, что самолеты якобы продали слишком дешево, и на этом основании меня приговорили к 10 годам лишения свободы.

Одновременно по доносу тогдашнего лучшего партнера Воронина Юрия Рошки было возбуждено еще одно уголовное дело — якобы о подготовке мною государственного переворота в интересах России, да еще и с территории Румынии. Это обвинение было настолько абсурдным, что это дело развалилось, даже не дойдя до суда.

Воронин умудрился обвинить США в том, что они нанесли Молдове финансовый ущерб, заплатив «слишком мало» за самолеты. Он обвинил Россию в подготовке госпереворота в нашей стране. Он сделал Румынию соучастницей Москвы в подготовке такого переворота. Стремясь любой ценой посадить меня в тюрьму, Воронин не остановился перед тем, чтобы испортить отношения с главными внешними партнерами Молдовы — США, Российской Федерацией, Румынией. Человека, который был готов разжечь международный пожар, чтобы изжарить свою яичницу, адекватным никак не назовешь.

В 2007 году я был полностью оправдан по делу о Мигах, выиграл суды и против Рошки, донос которого был признан клеветническим. Генеральная прокуратура принесли мне официальные извинения за незаконное уголовное преследование. Европейский суд по правам человека также признал мое преследование незаконным и обязал власти Молдовы выплатить мне компенсацию. Кстати, Воронин не хочет возместить государственному бюджету эти расходы, которые правительство вынуждено оплачивать по его вине?

Я незаконно провел в тюрьме почти три года. Тяжелых и для меня, но еще больше для моих родных и близких — супруги, маленькой дочери, матери, отца. Сегодня Воронин, видите ли, переживает от того, что кого-то три дня держат в камере без прогулок. Плохо, конечно, что арестованному не разрешают прогулки. Но Воронин не хочет вспомнить, как почти за три года — это не три дня! - моей жене разрешили всего шесть встреч со мной? Или как полиция привезла ко мне в камеру маму только для того, чтобы она уговорила меня прекратить первую голодовку? За время своего тюремного заключения я провел четыре голодовки, первая продолжалась 34 дня и чуть не закончилась летальным исходом. После посещения меня в тюрьме маму разбил паралич, и она умерла, так и не пережив этот удар. Моя маленькая дочь, которой тогда было пять лет, получила тяжелейшую психологическую травму, от которой не может оправиться и сегодня.

Сейчас Воронин пытается изображать из себя этакого добренького, невинного дедушку, но в отношении меня и моей семьи он выступал, как самый настоящий садист.

- Но нельзя же запретить Воронину высказывать свое мнение.

- Я не утверждаю, что он не имеет права что-то говорить и делать, но, как говорится, чья бы корова мычала... Воронин — не мать Тереза и не благородный Робин Гуд. Это не тот человек, который мог бы проливать слезы по поводу того, что кого-то незаконно преследует молдавская юстиция. Его крокодиловы слезы лицемерия не должны никого обманывать, потому что он сам выступал в роли «крестного отца» всех тех пороков, которые существуют в этой юстиции.

Сегодня Воронин любит порассуждать на тему «прогнившей, коррумпированной, мафиозной и преступной власти», призывает «поставить во главу угла интересы государства и рядового гражданина», предупреждает, что «Молдову и народ ожидают деградация не только политическая, но и экономическая, и социальная, вплоть до утраты Молдовой государственности». Но в свое время у Воронина была вся полнота власти, вплоть до конституционного большинства в парламенте. Он мог проводить любую политику в интересах государства. Но он этого не сделал. Он распорядился тем шансом, который у него был, совершенно бездарно и довел страну до ручки. Та самая деградация, о которой он сегодня так сокрушается, началась при нем.

Вместо того, чтобы постоянно обвинять, в вульгарной манере, которая ему свойственна, всех вокруг, Воронин лучше бы посмотрел на себя в зеркало. Может быть, он наконец поймет, что ему пора уже оставить других людей в покое, перестать лицемерить и разбрызгивать свою желчь направо и налево. В конце концов, в его возрасте это просто неприлично. Ему бы уйти в какой-нибудь монастырь и замаливать свои грехи, но он все никак не может избавиться от своих дурных привычек. Видно, это как раз тот случай, про который в народе говорят «Горбатого могила исправит».

РОМАН ВЛАДИМИРОВ