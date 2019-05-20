«В Молдове извели всю трудовую прослойку общества и остались с идиотами, которые хотят только за компьютером сидеть и попивать кофе»

В воровском государстве иначе и быть не может.

Заметка "КП" «Рабы немы»: Почему молдавский начальник считает себя собственником подчиненных, а они не сопротивляются – разбираем на примере Andy's Pizza", конечно, вызвала много откликов читателей, ведь у многих есть что сказать по этому поводу. Публикуем некоторые отклики.

ворюга

Весь так называемый "бизнес" в Молдове изначально построен на воровстве, кумовстве, коррупции, обмане государства, неуплате налогов, черной бухгалтерии, зарплатах в конвертах и т.д. В воровском государстве иначе и быть не может. Так что удивляться нечему, когда вор-"предприниматель" залазит в карман своих рабов.

Злыдня

Так как у нас почти все частное, почему бы не работать частнику как на Западе семейным подрядом, чтобы их толстыежены прочие качки-сыновья работали на их фирмах посудомойками, поварами и уборщицами в одном лице за одну тысячу леев по самым низким расценкам. И бизнесу приятно, все жены под присмотром, и дети, и тратиться на ленивых работников не нужно и оформлять их официально.

mister-red

Работал в одной конторе начальником среднего звена. Сначала сверхурочные не платили. Потом добился, и начали платить. Потом руководство сказало, что они не могут проконтролировать реальность свехурочных (работы в основном выездные), поэтому отменили. Подчинённые спрашивают, что делать. Я им открытым текстом - у вас есть права, есть трудовой кодекс, идите к руководству, добивайтесь. Никто не пошёл. P.S. Сам я ходил, пытался чего-то добиться. Стал "врагом народа", отгребал по полной. Уже там не работаю.

Это Я !

Вот поэтому я работаю на себя уже более 9 лет (я - сварщик) Я сам себе определяю время работы, если вижу выгоду, работаю, иногда - пашу, как говорится и плевать мне на стаж и пенсию - я себе заработаю на пенсию, если Бог позволит.

Гость

Это ты сейчас такой умный, чтоб налоги не платить. Придет время, еще побежишь требовать пенсию по возрасту.

Вольдемар

Молдавскому, а в частности Кишиневскому работодателю, желаю брать на работу обычного грузчика и накрывать стол в отделе кадров, что бы он только согласился на его зарыпаной фирме, работать. Уроды моральные, вы же эту так сказать, парадоксальную ситуацию и создали. Нищенскими зарплатами в конвертах, условиями работы и отношением. А теперь после того, как извели всю трудовую прослойку общества и остались с идиотами, которые хотят только за компом сидеть и попивать кофе. Ну так и работайте сами и попытайтесь теперь вернуть людей обратно. Удачи уроды!

боб

хаха. идиоты за компьютерами, зато умные грузчики теперь у нас трудовой прослойкой числятся.

ЛИДИЯ ТКАЧ