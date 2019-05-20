Поездки на поезде в Одессу станут дороже

Начиная с 24 мая, подорожают билеты I и II класса на поезд Кишинев-Одесса.

Сегодня, 20 мая, Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» сообщило о повышении стоимости билетов первого и второго класса на поезд Кишинев-Одесса. Эта мера обусловлена ростом цен на топливо и колебаниями валютного курса.

Таким образом, начиная с 24 мая, билеты первого класса на поезд Кишинев-Одесса будут стоить 195 леев, второго – 180 леев. В то же время цена билетов третьего класса останется прежней – 150 леев.

- По просьбам пассажиров количество мест I и II класса будет увеличено благодаря дополнительным вагонам в течение всего летнего сезона, - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Поезд отправляется с железнодорожного вокзала Кишинева в 7:05 , а прибывает в пункт назначения в 10:45. В обратный путь из Одессы состав отправляется в 18:45 и прибывает в молдавскую столицу в 22:20.