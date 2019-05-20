Встреча Додона и Зеленского состоится в ближайшее время

Новый президент Украины вступил в должность. Владимир Зеленский вступил в должность, и начал новый президент Украины с того, что распустил Верховную Раду - украинский парламент. Следующим шагом должны стать встречи с главами соседних государств.

И если встреча с Путиным для Зеленского пока не значится в повестке дня в силу непростой сложившейся обстановки, то подготовка к встрече с Игорем Додоном уже идёт, сообщил Алексей Чокой, советник молдавского президента в области внешней политики. Он подтвердил и то, что Додон уже поговорил с Зеленским по телефону.

Следует заметить, что общение Додона с предыдущим украинским президентом, Петром Порошенко, было сведено к нулю - будучи, по сути, западной марионеткой, Порошенко старательно избегал любых контактов с политиками, не попавшими под влияние Запада, и ни одной встречи с ним у Додона так и не состоялось. В этом смысле Зеленский демонстрирует себя куда более уравновешенным политиком.

- У Республики Молдова традиционно складывались дружеские и партнерские отношения с Украиной. И, как Вы знаете, совсем недавно состоялся очень дружеский, конструктивный и плодотворный телефонный разговор Президента Республики Молдова Игоря Николаевича Додона со вступившим сегодня в должность Президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским. Была достигнута предварительная договоренность о личной встрече, и сейчас ведется работа над повесткой в этом направлении, – отметил Чокой.

Как сообщили агентству "ИНФОТАГ" в министерстве иностранных дел и европейской интеграции, об этом он заявил в понедельник на встрече с главой МИДЕИ Тудором Ульяновским, который принял участие в инаугурации нового украинского президента вместо заболевшего премьер-министра Павла Филипа.

Главным предметом обсуждений на встрече молдо-украинские отношения и возможности их развития в будущем.

В ходе диалога Тудор Ульяновски передал президенту Украины поздравления руководства РМ, выразив уверенность, что "политический диалог и двустороннее сотрудничество между двумя соседними государствами будут развиваться и в дальнейшем".

Он отметил добрососедские отношения между Молдовой и Украиной, а также общие проблемы двух государств, подчеркнув, что совместными усилиями могут быть реализованы взаимовыгодные проекты.