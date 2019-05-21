Бэсеску – о ситуации в Кишинёве: Партии обязаны создать правительство

Три крупные партии, прошедшие в парламент, а также Партия Шор, должны договориться о создании правительства, такова их обязанность. В случае досрочных выборов результат окажется тем же. Помимо собственных интересов, партии имеют фундаментальное обязательство, которое оправдывает их существование, – обязательство давать стране правительства. Об этом заявил бывший президент Румынии Траян Бэсеску, почётный председатель партии „Народное движение”.

На пресс-конференции в IPN Траян Бэсеску отметил, что партии, которые своевременно не обеспечивают стране правительство, независимо от того, на какие компромиссы им придётся для этого пойти, являются партиями, не имеющими ничего общего с соблюдением интересов страны, даже с патриотизмом. „Не могу поверить, что недавно изобрели новые партии, которым нет дела до того, что у страны нет правительства. Потому что я всё время слышу, как они мелют чепуху: мы идём на досрочные выборы. Каков будет результат? Тот же самый”, - отметил бывший глава государства.

По его мнению, если избирательное законодательство останется прежним, то существенного изменения в предпочтениях электората не произойдёт. И поскольку в этих условиях партии, прошедшие в парламент, не смогут добиться других результатов, то они должны договориться по поводу правительства. Отвечая на вопрос о том, кто с кем должен создать коалицию, Траян Бэсеску сказал: „пусть создадут такую коалицию, какую пожелают”.

Помимо этого, Траян Бэсеску заявил, что ПНД будет сотрудничать с любым молдавским правительством, поскольку в процессе сотрудничества партия „Народное движение” всегда исходит из мысли о гражданах Республики Молдова, а не о партиях. По его словам, в конце концов, парламентские выборы от 24 февраля были демократическими и честными – такими их назвала ОБСЕ. А раз уж они были честными, значит, такова была воля народа, и если воля народа такова, то партиям нет причин колебаться, и они должны дать стране правительство. „Каким бы ни было правительство Республики Молдова, ПНД будет поддерживать реализацию Соглашения об ассоциации”, - сказал экс-президент Румынии.

По итогам парламентских выборов от 24 февраля 2019 года в парламент Республики Молдова прошли четыре партии: Партия социалистов (35 мандатов), Демократическая партия (30 мандатов), Блок ACUM (26 мандатов) и Партия Шор (семь мандатов). Кроме того, в законодательный орган прошли три независимых депутата.