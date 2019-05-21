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Политика
Румынских граждан из Республики Молдова призывают выйти на голосование 26 мая
21.05.2019

Румынских граждан из Республики Молдова участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся в воскресенье, 26 мая. С таким призывом выступил бывший президент Румынии Траян Бэсеску вместе с депутатом Еудженом Томаком, председателем Партии народного движения в ходе пресс-конференции в IPN.

„Сейчас крайне важная неделя - 26 мая состоятся выборы в Европейский парламент по всему Европейскому союзу. Поскольку для нас Республика Молдова является так же частью Европы и частью румынской нации, мы посчитали важным, вместе с господином президентом Траяном Бэсеску завершить последние действия этой избирательной кампании здесь, в Кишиневе”, - заявил депутат Еуджен Томак, председатель ПНД.

„Конечно, мы хотели бы, чтобы избиратели проголосовали за ПНД, но очень важно, чтобы они участвовали в голосовании. Почему это так важно? Если граждане Республики Молдова, которые также являются гражданами Румынии, пойдут на голосование, они будут очень важны для партий, и партии включат этот комплект голосов из Республики Молдова в свою программу. Если они не пойдут на голосование, партии посчитают эти голоса незначительными, и не будут продолжать делать то, что нужно сделать для Республики Молдова”, - отметил бывший президент Румынии Траян Бэсеску, почетный председатель ПНД.

По его мнению, выборы Европарламента важны и для Республики Молдова, потому что, имея большое количество людей с румынским гражданством, жизнь Европейского союза начинает все больше влиять и на жизнь румынских граждан Республики Молдова. В то же время Республика Молдова является страной, которая имеет Соглашение об ассоциации с ЕС, и оно может быть реализовано до тех пор, пока оно поддерживается голосами румынских граждан Республики Молдова. По словам Траяна Бэсеску, на прошлых выборах было около ста тысяч граждан Республики Молдова с румынским гражданством, а в настоящее время их около миллиона. „Миллион-это много, а политический сигнал, показывающий интерес к Европейскому союзу, жизненно важен”, - отметил Траян Бэсеску.

Что касается национального референдума, который должен состояться одновременно с европарламентскими выборами, Траян Бэсеску заявил, что если он будет признан действительным, то это приведет лишь к политическим последствиям, потому что оба вопроса касаются изменения Конституции Румынии, чрезвычайно сложного процесса. Таким образом, если референдум будет признан действительным, скорее всего он не будет иметь каких-либо последствий. По словам бывшего главы государства, „катастрофа будет, если он не будет признан, потому что это будет на руку социалистам, которые хотят изменить и законы, и Уголовный кодекс”. „С другой стороны, большая явка, которая даст возможность подтвердить референдум, докажет, что румынский народ хочет правового государства, что имеет решающее значение для имиджа Румыния и что положительным образом отразится на авторитете страны” - добавил Траян Бэсеску.

Национальная коллегия ПНД избрала 43 кандидата для Европейского парламента, а возглавляет список Траян Бэсеску. Все, кто находится в этом списке, являются исключительно членами ПНД и занимают должности на уровне партии.


 
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