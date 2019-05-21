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Экономика
В апреле денежная масса увеличилась на 7,1%
21.05.2019

В апреле денежная масса (деньги в обращении) увеличилась на 1495,8 миллиона леев или на 7,1% по сравнению с мартом и составила 22 432,0 миллиона леев, что на 21,4% больше по сравнению с апрелем 2018 года, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз Национального банка.

Сальдо депозитов в национальной валюте увеличилось на 677,6 миллиона леев и составило 36677,8 миллиона леев, что составляет 57,3% от общего сальдо депозитов. Сальдо депозитов в иностранной валюте (пересчитанное в леях) увеличилось на 2 341,3 миллиона леев, достигнув 27 357,9 миллиона леев, что означает долю в 42,7%.

Сальдо требований к экономике увеличилось в отчётном месяце на 901,5 миллиона леев (2,2%) в результате увеличения требований к экономике в национальной валюте на 742,8 миллиона леев (3,1%) и требований в иностранной валюте (выраженных в молдавских леях) на 158,7 миллиона леев (1,0%).


 
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