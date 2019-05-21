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Общество
"День за днем": Новые киоски в парках Кишинева
21.05.2019

В большинстве столичных парков уже менее чем через две недели появятся киоски с мороженым и прохладительными напитками. Такое решение мэрия приняла после онлайн опроса, проведенного среди жителей Кишинева. Большинство горожан высказались "ЗА", и даже предложили адреса для размещения.

Планируется установить 45 киосков в секторах Центр, Буюканы, Ботаника. Торговые точки будут работать с 1 июня до 30 октября.

О том какие требования выдвигает мэрия к торговцам в парках, кто будет вести мониторинг уличной торговли и как столичные власти будут пресекать появление несанкционированных киосков расскажут гости ток-шоу День за днем.

В студию приглашены претор Буюкан Вадим Брынзанюк и представитель НПО Эрика Зучек.


 
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