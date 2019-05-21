Российские туристы теряют интерес к Республике Молдова

С каждым годом поток туристов из РФ падает. Интерес российских туристов к Республике Молдова стабильно падает - об этом свидетельствует статистика, которая составлена на основании данных сервисов бронирования билетов. Аналитики потрудились сравнить показатели по всем европейским странам, и выяснилось, что именно Молдова лидирует в топе стран, к которым интерес туристов падает быстрее всего - за первые четыре месяца 2019-го года этот показатель составил минус 8 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. И это несмотря на то, что совсем недавно в России сняли фильм о туристическом потенциале Молдовы.

Дальше следует Люксембург - минус 7%. Впрочем, в этом случае причины, скорее всего, несколько иные - возможно, потому что увеличилась стоимость билетов, так как прямого рейса из Москвы в Люксембург нет, а "стыки" стали дороже. Ещё одна страна, вошедшая в топ - Литва, а также Эстония (минус 5, и, соответственно, минус 2 процента).

С другой стороны, общее количество туристов в Молдове растёт - по данным туристических агентств, за первые три месяца текущего года Молдову посетили на 38,3 тысячи человек больше, нежели за аналогичный период прошлого года, сообщает jurnal.md. Примерно три из четырёх приезжающих делают это ради отдыха и в поиска новых впечатлений, остальные приезжают по деловым вопросам или для того, чтобы подлечиться в РМ.

Чаще всего приезжают туристы из Румынии (23,9%), Украины (10,3%), Российской Федерации (9,7%), Австрии (8,1%), Великобритании и Северной Ирландии (6,6%), Франции (5,5%), Италии (5,1%), Болгарии (5,0%), Польши (3,2%), США (2,8%), Германии (2,6%), Турции (2,5%), Армении (2,4%), Израиля (1,2%), Швейцарии (1,0%), Китая и Японии (по 0,8%), Испании (0,6%).