Повышайте квалификацию и изучайте немецкий: Жители Молдовы смогут легально работать и жить в Германии без румынских паспортов

Жить и работать в ФРГ, не являясь гражданином одного из государств-членов ЕС, довольно сложно, но Германии не хватает рабочих рук, поэтому в стране меняют миграционное законодательство.

В Германии живет почти 11 млн человек, не имеющих немецких паспортов. Каждый год более 100 000 иностранцев проходят процедуру получения немецкого гражданства. Несмотря на это, ФРГ в последние десятилетия не считала себя страной иммигрантов. Но ситуация должна измениться. С принятием закона о миграции квалифицированной рабочей силы процедура въезда в Германию специалистов из стран, которые не входят в ЕС, должна быть упрощена, сообщает dw.com

О чем спорят депутаты бундестага

На прошлой неделе депутаты бундестага впервые провели дебаты о готовящемся законе. В нем идет речь о том, что специалисты из стран, не входящих в ЕС, могут работать в Германии, если имеют трудовой договор и признанную квалификацию. Ограничения, касающиеся отдельных профессий, а также правило, согласно которому немецкие граждане или граждане ЕС имеют приоритет в получении рабочего места, должны быть отменены. Но на региональном уровне это правило все равно может быть введено.

Тому, кто имеет высокую квалификацию и хорошо говорит по-немецки, будет разрешено проживать в Германии без трудового договора в течение полугода - для того, чтобы найти себе работу. До настоящего момента такая возможность была только у лиц с высшим образованием. Но тот, кто ищет работу, должен сам себя финансово обеспечить. Социальных выплат государство в этом случае не предоставляет.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) назвал готовящиеся изменения в законодательство переходом к современной миграционной политике. Новый закон определит четкие критерии того, кто и при каких условиях может въезжать в страну и оставаться в ней. При этом Германия не утратит контроль над мигрантами. "С помощью этого закона мы создадим условия для того, чтобы специалисты, в которых срочно нуждается наша экономика, упорядоченно и контролируемо прибывали в страну", - заявил Зеехофер.

Все больше рабочих мест остаются не занятыми

В настоящий момент в Германии не хватает 1,2 млн специалистов. Дефицит рабочей силы существует в строительной отрасли и в сфере медицинского обслуживания, в частности, это касается ухода за больными и пожилыми людьми. "Тот, кто в Берлине пытался взять на работу специалиста рабочей профессии, знает, как улучшилась бы ситуация, если бы у нас было больше специалистов", - отметил в ходе дебатов в бундестаге федеральный министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil).

Среди депутатов бундестага, которые критикуют готовящийся миграционный закон, представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а также партии Союз-90/"зеленые" и Левой партии. "Что мы здесь видим? Снять ограничения для профессий, где наблюдается дефицит кадров? То есть все равно, нужны ли нам вообще эти люди. Самое главное - миграция людей другой культуры", - говорит Готтфрид Курио (Gotfried Curio) из АдГ.

Депутат от партии "левых" Сузанне Фершл (Susanne Ferschl) критикует в предлагаемом законопроекте то, что правительство обслуживает, в первую очередь, экономические интересы, вместо того чтобы думать о хорошей работе для всех. Специалисты из третьих стран, по ее мнению, подвергаются давлению, ведь "тот, кто ропщет, тот теряет работу".

Шансы для тех, кто не получит убежище

Одним из новшеств предлагаемого законопроекта является возможность для тех мигрантов, которые не получили убежище, но пока не могут быть высланы в свои страны, обрести легальный статус в ФРГ. Основным условием для его получения является работа по 35 часов в неделю в течение полутора лет, которая позволяет самостоятельно себя обеспечивать. Кроме того, здесь важны знания немецкого языка и отсутствие судимости.

Именно это положение, позволяющее соикателям убежища стать легальными мигрантами, не одобряют консерваторы из ХДС/ХСС. Хорст Зеехофер в ходе дебатов в бундестаге подчеркнул, что нельзя играть с процессом предоставления убежища. Социал-дксократы, партнеры ХДС/ХСС по правящей коалиции, видят ситуацию иначе. "У нас есть люди, которые очень пригодятся нашей экономике", - указал министр труда Хайль, представляющий СДПГ.

О правилах миграции рабочей силы в ФРГ члены правящей коалиции после долгих дебатов договорились еще в декабре 2018 года. В бундестаге законопроект пока обсуждается в первом чтении. Его принятие тормозят консерваторы из ХДС/ХСС, которые считают, что этот закон необходимо рассматривать совместно с другим - регулирующим процедуру депортации иностранных граждан.

Это предложение поддерживают и в Немецком союзе городов и общин. Его глава Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) предупреждает правительство о том, что граждане из не входящих в ЕС стран, не нашедшие в Германии работу, не станут добровольно покидать страну.

НИКИТА ЗВЕРЕВ