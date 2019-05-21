Водители такси оказались в поле зрения патрульных инспекторов

Патрульные инспекторы тщательно проверят молдавских таксистов.

Национальный инспекторат патрулирования заявил, что подобное решение принято из-за того, что с начала года было выявлено 450 водителей такси, нарушивших правила дорожного движения.

Более тог, 150 из них находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего были возбуждены уголовные дела.

НИП, совместно с ANTA с сегодняшнего дня начали серию рейдов по всей стране. Мероприятие продлится до 31 мая.

Рейд всего за несколько часов выявил, что на улицах Кишинева много таксистов, у которых истек срок действия документов или тех, кто не выдает чеки пассажирам.

Наиболее частыми нарушениями является несоблюдение скоростного режима и нарушение правил движения.

- Мы намерены выявить таксистов, которые нарушают правила дорожного движения: садятся за руль пьяными, превышают скорость, игнорируют запрещающий сигнал светофора, а также нарушают правила перевозки пассажиров. Поэтому будут совершаться проверки и на выездах, чтобы выявить подобные нарушения, - сказал сотрудник НИП Василий Коницеску.

Специалисты ANTA говорят, что пассажирам нужно внимательно выбирать службу такси.

- Когда таксист приезжает на вызов, пассажир должен посмотреть, как оборудована машина. Издалека должны быть видны тарифы, надписи, машина чистая. Водитель автомобиля воспитан, должно быть понятно, что он легально работает в такси. И в конце поездки обязательно нужно брать чек, что является подтверждением легальности его работы, - сказал инспектор Агентства автотранспорта Тудор Банарь.

С начала года зарегистрировали 25 ДТП с участием такси. Два человека погибли, еще 35 пострадали, передает Publika.