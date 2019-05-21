Made in Moldova: затянувшийся кризис и возможные сюрпризы от политиков

Молдова в прямом смысле замерла в ожидании… чуда. Работа парламента застопорилась, но депутаты получают зарплату, а на носу возможный роспуск высшего законодательного органа. О перспективах будущего страны и решении Конституционного суда относительного политического кризиса, читайте в обзоре Sputnik.

С момента утверждения результатов прошедших в Молдове парламентских выборов прошло уже два месяца, но депутаты так и не приступили к полноценной работе. Законодатели собрались «пленарно» всего один раз — на учредительное заседание, которое, по сути, оказалось нерезультативным…

Депутатам не удалось наладить нормальную работу структуры. В тупик зашли так и не начавшиеся переговоры по формированию парламентского большинства и правительства. В стране прочно установился политический кризис, и все чаще звучат голоса о досрочных парламентских выборах. Правда, настроения в обществе не самые лучезарные – люди устали он политической неразберихи, кризиса и не верят в смысл досрочных выборов. Это подтверждают соцопросы. Учитывая политический коллапс, президент страны Игорь Додон решил вмешаться и обратился в Конституционный суд (КС), с вопросом может ли он в качестве главы республики выдвинуть своего кандидата на пост премьера и таким образом преодолеть сложившийся кризис. Инстанция ответила отрицательно. Что ждет страну дальше, как долго может продолжаться в Молдове политический кризис, светят ли республике досрочные выборы, и что они могут изменить, если вдруг состоятся, разбирался обозреватель Sputnik.

Ожидаемое решение КС

Решение Конституционного суда было предсказуемым в принципе для всех юристов, заявил Sputnik бывший председатель КС Дмитрий Пулбере.

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«По-другому быть не могло. Допустим, президент представляет кандидатуру в премьеры работающему парламенту (то есть, когда избраны его рабочие органы — председатель, заместители спикера, укомплектованы комиссии и постоянное бюро). По процедуре, это предложение должны обсудить сначала в профильных парламентских комиссиях, затем в постоянном бюро, которое и решит, когда ставить этот вопрос на голосование», — сказал он.

Только после этого кандидатура на премьерский пост и программа правительства выносяться на открытое обсуждение депутатами в рамках пленарного заседания.

«Парламент – это живой организм. Без рабочих органов он практически парализован. Что мы сейчас и наблюдаем. Он не может работать. Поэтому об обсуждении какой-либо кандидатуры бессмысленно говорить, так как ее некому попросту обсуждать. Поэтому КС по-другому решить и не мог», — сказал Пулбере.

При каких условиях парламент может быть распущен

Как пояснил экс-глава КС, в Конституции Молдовы прописано: если работоспособный парламент в течение трех месяцев не может принять ни один нормативный акт, то президент страны имеет право ставить перед КС вопрос о роспуске высшего законодательного органа.

В Конституции прописан и второй вариант. Если работающий парламент не может избрать правительство и утвердить его программу, то глава республики тоже имеет право ставить перед КС вопрос о роспуске такого законодательного органа.

До возможного роспуска парламента осталось немного

По мнению Пулбере, президент обратился в КС для того, чтобы еще раз подтолкнуть лидеров политических партий, которые прошли в парламент, чтобы они всерьез задумались над тем, что приближается дата роспуска высшего законодательного органа.

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Если посчитать, то до дня «Х» осталось не так много времени. Да и сам президент уже намекал, что в июне он может обратиться в КС для того, чтобы констатировать условия для роспуска парламента.

«Причина для констатации таких условий, как говорится, у всех на виду – этот законодательный орган не работает, не принимаются законы, правительство не избрано. Как дальше быть? Дождемся июня, что скажет президент», — отметил Пулбере.

По его словам, роспуск парламента произойдет, если депутаты не начнут работать так, как это прописано в Конституции.

Досрочные выборы бессмысленны

Экс-глава КС считает, что у политических игроков еще есть время для того, чтобы прийти к общему знаменателю.

«Если есть политическая воля, то все можно организовать за один день», — уверен собеседник.

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Он отметил, что лидеры политических партий, прошедших в парламент, должны понять, что при досрочных выборах другого расклада не будет.

«Это будут зря потраченные деньги. Ведь экономика Молдовы буксует, и данные средства понадобятся в других областях», — сказал экс-глава КС,

Как считает эксперт, это был еще один звоночек от КС для лидеров партий, чтобы сесть за стол переговоров, найти компромисс, организовать работу парламента – избрать рабочие органы высшего законодательного собрания и наконец утвердить правительство и его программу.

«Еще не поздно. Время есть, чтобы лидеры партий сели и подумали, как выходить из этой ситуации», — заключил он.

Впереди сюрпризы…

В ближайшее время на политическом Олимпе страны произойдет сюрприз – политический кризис разрешится, считает эксперт в области права Александр Кузнецов.

© Sputnik / Miroslav Rotari

«Да, у нас есть новый парламент, новые политические игроки, но, по сути, руководство-то осталось прежним. Правительство продолжает свою повестку. Но уже май, то есть скоро завершится первая половина 2019 года, а парламентские фракции, депутаты подают сигналы безответственности», — заявил Кузнецов.

Собеседник обратил внимание и на то, что в сложившихся условиях практически заблокированного парламента законодатели получают зарплату от государства.

Он отметил, что правящая партия пока не высказала свою позицию о происходящем в стране.

«Возможно, что в последующий период, то есть до конца мая, у нас произойдут интересные политические сюрпризы. Будет найдена формула власти, возможно, временная, чтобы избежать досрочных парламентских выборов. Они не состоятся», — считает Кузнецов.

Согласно законодательству, если до 21 июня (в течение трех месяцев со дня созыва учредительного заседания парламента — 21 марта) парламент, избранный 24 февраля 2019 года, не примет ни одного закона, президент страны может обратиться в Конституционный суд с просьбой определить, есть ли обстоятельства для роспуска парламента. Если суд даст положительный ответ, то глава государства подпишет указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов.

Итоги февральских выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных депутатов.

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Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия «Шор», а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности — фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия «Шора» – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.