Какие партии могут исчезнуть в Молдове

Политолог и публицист Игорь Волницкий высказал в эфире передачи «Утро на Sputnik’e» мнение, что всегда существует вероятность деградации и забвения политических формирований страны.

Волницкий рассказал какие политические партии в Молдове могут исчезнуть

За время существования Молдовы как независимого государства политические партии страны возникали, достигали расцвета и распадались.

Порой партии, которые были весьма популярны и являли собой мощную силу, исчезали за очень короткий период. Вероятность такого развития событий нельзя исключать и сейчас, по крайне мере есть все признаки этого – такое мнение в эфире передачи «Утро на Sputnik’e» радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог и публицист Игорь Волницкий.

«Согласно некоторым социологическим исследованиям, рейтинг четырех из пяти парламентских партий сейчас намного ниже, чем он был 24 февраля этого года», — сказал Волницкий.

Собеседник уверен, что подобное забвение и «вылет» из политической обоймы страны может ожидать любую партию Молдовы.

«Не та партия кандидат на «вылет» и забвение, у которой больше всех упал рейтинг. А та партия, против лидера которой начнутся конкретные действия. У нас партии привязаны к лидеру. Уберут из политики каким-либо способом Андрея Нэстасе – его партия распадется. То же самое относится к Санду, Плахотнюку, Шору и Додону», — заявил политолог.

Молдавским партиям необходимо доктринальное и идейное содержимое, и только это может служить гарантией их долговечности, уверен эксперт.

«Лидеры партий должны понять, что они подняли рейтинг своих объединений собственным имиджем и рейтингом, хвала им за это и уважение. Но партия — это не фан-клуб лидера. Из партий нужно создавать жизнеспособное формирование, сплоченное принципами, доктринами и ценностями. Должна быть команда, способная противостоять любым испытаниям. Лидер не может самостоятельно держать на плечах партию», — заключил собеседник.