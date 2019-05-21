Сначала погибли пчелы, теперь - очередь людей

Четыре наивных вопроса о том, как граждан Молдовы, взрослых и детей, погубит канцероген, используемый фермерами.

1. Почему погибли пчелы?

В середине мая в трех селах Чадыр-Лунгского района – Гайдар, Баурчи и Томай – произошла массовая гибель пчел. В Национальном агентстве безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщили, что в этих селах погибли 20-70% всех пчел. Причина гибели пчел выясняется – была создана спецкомиссия. Но власти полагают, что причина в том, что фермеры использовали химикаты на располагающихся рядом рапсовых полях.

Стоит отметить, что в Национальной ассоциации пчеловодов Молдовы утверждают, что гибель пчел в начале мая повторяется ежегодно. Как объясняют в организации, причина в том, что в период массового цветения медоносных растений фермеры обрабатывают поля химикатами, что ведет к гибели насекомых. Перед обработкой полей фермеры должны оповестить власти, а те, в свою очередь, пчеловодов, чтобы они могли обезопасить своих пчел. Но этого не делается.

2. А как же здоровье людей?

Еще в 2015 году один из самых распространённых в мире гербицидов — глифосат — объявили канцерогеном. Исследовательское подразделение Всемирной организации здравоохранения заключило, что средство, используемое для уничтожения сорняков и излишней растительности, может вызывать раковые заболевания у людей.

Глифосат является самым широко применяемым и производимым гербицидом в мире. Этот химикат входит в состав и одного из самых продаваемых продуктов компании Monsanto — Roundup. В последние месяцы Monsanto проиграл крупные судебные процессы, связанные с Round-up. Так, группа должна выплатить 2 миллиарда долларов американской паре, заболевшей раком.

Против использования опасного химиката протестуют в Европе. Так, 18 мая, на улицы Парижа, Тулузы, Бордо и других французских городов с протестом против деятельности компании Monsanto-Bayer вышли несколько тысяч человек.

В Молдове о здоровье людей, скорее всего, будут заботиться меньше, чем о пчелах. Потому что пчелы - это хотя бы деньги, которые можно посчитать. Кстати, как пишет издание vedomosti.md, когда выросли цены на картофель в Молдове, минсельхоз спокойно объяснил, что часть молдавского урожая погибла из-за того, что была выращена при избыточном использовании ядохимикатов. Сказано – сказано. Никаких дальнейших действий. Травили и будут травить дальше ради выручки.

Тем временем число онкобольных в стране растет семимильными шагами. Это вторая причина смертности в Молдове. У 53 тысяч жителей нашей страны диагностированы различные виды рака. Год назад на учете у врачей с таким диагнозом было на пять тысяч пациентов меньше. А ежегодно в стране более шести тысяч человек умирает от рака. Растет и число детей-аутистов.

3. Неужели в Молдове продолжат использовать такой опасный химикат, как Roundup?

Пока ничто не указывает на то, что это прекратят. На сайте предприятия www.casaagriculturii.md спокойно продается препарат Roundup Max Plus (Производитель: Monsanto, активное вещество: глифосат, 450 гр/л в виде кислоты).

«Эффективный неселективный гербицид широкого спектра действия, уничтожает самые злостные сорняки (осот, пырей, свинорой, вьюнок и др.) и древесно-кустарниковую растительность.

Главные отличительные особенности Раундап Макс Плюс:

- быстрое поглощение и перемещение действующего вещества;

- высокая эффективность при изменяющихся погодных условиях;

- короткий промежуток времени между опрыскиванием и последующей механической обработкой почвы;

- ожидание до выпадения дождя 1 час;

- отличительные показатели в сложных погодных условиях;

- меньшая зависимость от качества воды;

- 450 г/л глифосата в кислотном эквиваленте, 551 г/л в виде калийной соли глифосата;

- длительная эффективность».

4. Что же делать, чтобы обезопасить себя и своих детей?

Разве что выращивать свою продукцию самостоятельно. На рынке или в магазине нет никакой гарантии, что канцероген в продукте не содержится. Надеяться на власть, которая запретила бы опасные химикаты, пока не приходится.

ПАВЕЛ МУНТЯН