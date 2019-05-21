Беги, Молдова, беги: Пьедестал или могила – если хилый, сразу в гроб!

Для большинства граждан ЗОЖ - это всего лишь дань моде и способ примкнуть к «светской тусовке».

Из десяти моих приятелей ЗОЖников, неожиданно открывших для себя спорт и так называемое правильное питание после тридцати, только двое следуют концепции уверенно и без срывов, остальные играют в игру.

Одна моя близкая подруга уже год, как стала заядлой ЗОЖницей. Она перестала есть мититеи и кырнацеи, пить вино и ее любимую вишневую настойку (все это у нее вызывает отвращение на публике). Теперь по утрам у нее вместо омлета с ломтиками тоста непонятная зеленая жижа из проросших зерен пшеницы с авокадо, которую она гордо именует смузи, чай матча (самый популярный сорт чая у модных блогеров-фитоняшек), непременно пробежка и контрастный душ. В обед протеиновые батончики, а вместо ужина хатха-йога и бег до полуобморочного состояния. Она участвует во всех массовых забегах в городе и в близлежащих странах, скачала всевозможные приложения на смартфон помогающие ей никогда не забывать ,что она теперь адепт здорового образа жизни. Вот это вот все моя подруга гордо именует здоровым образом жизни, о котором регулярно рассказывает в своем инстаграме.

Это все, конечно, очень хорошо и ей даже удалось избавиться от лишних килограммов, набранных во время беременности, а вместе с ними она распрощалась с чувством юмора и адекватным восприятием окружающего мира. С ней стало совершенно невозможно выходить гулять или разговаривать, потому что, если в моей руке оказывается рожок с мороженным, она назидательно рассказывает о неминуемом масштабе катастрофы для моего здоровья. Все ее разговоры сводятся к новым программам детокса и беговым техникам и, конечно, калориям. Которые, судя по всему есть даже в воздухе.

Все это меня жутко напрягает, потому что все это делается на публику, чтобы быть своей в «тусовке». Стабильно раз, а то и два в месяц я становлюсь свидетелем ее, как она их называет «запланированных» срывов, когда она ест и пьет все, что попадается под руку, убеждая, что все под контролем. Вот это действительно страшно и разрушительно. Страшно и то, как ее дважды в полуобморочном состоянии забирали из спортивного зала, потому, что она переусердствовала на беговой дорожке.

Естественно, об этом она никогда не упоминает в своем микроблоге, потому что там она «гуру» культа здорового образа жизни, фитоняша и модная жительница столицы, которая летит на работу со стаканчиком матча-латте в руке. И толстенной медицинской картой в сумочке, потому что то, что она именует ЗОЖ никакого отношения к здоровому образу жизни не имеет от слова «совсем».

Действительно здоровой может считаться только стратегия питания, которую разрабатывают специалисты индивидуально для каждого человека

И она не одна такая. У нас много ЗОЖников (я не обо всех, не горячитесь) которые совершенно не понимают, что не есть после шести и выпивать два литра воды в день - это не о правильном питании. Действительно здоровой может считаться только стратегия питания, которую разрабатывают специалисты индивидуально для каждого человека, основываясь на результатах анализов отдельно взятого человека. Это также относится к физическим нагрузкам.

Сколько было случаев, когда молодые люди из-за чрезмерных нагрузок с инсультом попадали в больницы! Они не умеют правильно бегать, не владеют техникой и в прямом смысле убивают и калечат себя на тренажерах и марафонах. Это не ЗОЖ, далеко не ЗОЖ. И уж тем более спорт и правильное питание - это на всю жизнь, а не до ближайших праздников.

Я абсолютно уверена, что правильное питание, ЗОЖ — это вообще не про нас, не про большинство жителей Молдовы. ЗОЖ у нас пока еще - это модно, поэтому и стремятся многие к якобы здоровому и спортивному виду в теории. На практике же молодые девочки, налюбовавшись фитоняшами постоянными клиентами пластических хирургов, попадают в больницу с диагнозом нервная анорексия (согласно статистике число девушек, страдающих анорексией, за последние годы удвоилось), а другие — становятся постоянными клиентами кардиоклиник.

Вот вам и ЗОЖ!

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ЛИДИЯ ТКАЧ