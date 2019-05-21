Люди хуже собак: Жители Молдовы скорее дадут своему ребенку описаться, чем позволят ему сделать это за деревом

Зато у собак другие права – защищенные, им можно когда и где угодно.

Интересная дискуссия развернулась недавно на странице в соцсети жительницы Кишинева. Она возмутилась тем, что молодой папа позволил своему 10-летнему сыну справить нужду под деревом. Причем, упомянула, что перед этим папа озадаченно обернулся – видимо, в поисках туалета. Но туалета, конечно же, нигде не оказалось.

Тут же некоторые подписчики автора стали писать про то, как нужно быть «в первую очередь воспитанными». Мол, раз есть вероятность, что захочешь в туалет, не выходи из дома. Ну, или далеко не отходить! Да, так и пишут: «можно просто далеко не отходить от дома».

Так что, дорогие люди, если вы не можете с максимальной точностью исключить возможности, что вы когда-нибудь захотите в туалет, из дома ни шагу! Ну, или только в соседний магазинчик и бегом домой!

А главное – не выпускайте никуда ваших детей! Нечего им по паркам гулять, на деревья и кусты писать! Экологию портить!

Вот собаки – это другое дело. Им можно справлять разного рода нужду везде: в песочнице, в парке, на дороге, во дворе. Убирать никто не собирается за ними. И дома держать – тоже. Потому что у них есть права и правозащитники. В отличие от детей.

Автор поста отметила, что в городе много кафешек, где легко можно справить нужду. Не откажут. Отчасти, это так. Но так ли часто вам удавалось зайти в кафе, когда приспичило? Во-первых, их, может, и много, но совсем не везде. А в другие места, например, в магазины, вас просто не пустят. Проверено и испытано. В целом, нигде ковровую дорожку для таких дел вам не выстелят, это точно.

Нормальных общественных туалетов в Молдове почти нет. Даже в центре Кишинева. А те, что есть, лично я боюсь, как огня. Пустить туда ребенка?! На такое способны только очень воспитанные граждане, которые кричат, что справлять нужду ребенку под деревом – негигиенично. Вот они пусть и пользуются этими туалетами.

Кстати, хуже отсутствия туалетов может быть только уличный туалет. Таких в нашей стране много. В школах, например. Их обходили за километр еще лет 20 назад, и они все там же, стоят себе, воняют, пугают. Интересно, по мнению воспитанных граждан, лучше туда или все-таки под кустик? Совершенно непонятно, куда смотрят службы по экологии и общественному здоровью. Это же не просто «не по-европейски», это абсолютно не по-человечески!

Туалетная проблема в Молдове очень серьезная. Ведь не выдерживают часто не только маленькие дети, но и пожилые люди, которым действительно за дерево нельзя, а также беременные женщины. Кстати, беременные по этой причине таки далеко от дома не отходят! Но решать эту проблему вряд ли будут. На строительстве туалетов, наверное, много денег не отмоешь, дома не построишь, новый "бентли" не купишь. Иначе бы уже давно появилась какая-то государственная программа строительства туалетов. Разве что какой-нибудь политик в ходе предвыборной кампании пообещает туалеты построить.

ЛИДИЯ ТКАЧ