Кебаб бесплатно: В Кишиневе уволили налогового инспектора, который требовал еду без чека

Министр финансов рассказал в соцсетях, как быстро наказал сотрудника, который злоупотреблял своим статусом.

Глава минфина Ион Кику был немногословен — историю рассказал будто писал телеграмму, как бы давая читательскому воображению самому дорисовать картину изгнания голодного сотрудника из рядом налоговых инспекторов.

Вот, что написал Ион Кику:

«Иностранный инвестор в сфере услуг. Кебаб. Сигнал от потребителя — чеки на продукцию не выдаются.

Налоговая инспекция установила внутренний контрольный налоговый пост. Налоговому инспектору нравится «кебаб за счет заведения».

Потребитель проинформировал о случившемся налоговую службу в пятницу вечером. В субботу уволили налогового инспектора с пометкой в трудовой книжке. Фискальный пост занял другой.

Искренняя благодарность потребителям за участие! С 1 января 2020 года мы снизим налоги. Оставайтесь с нами. Так намного лучше».

Вот так, легко наказывают теперь налоговиков, которые повадились питаться за счет экономических агентов. То есть мало инспектору было прийти проверить уплаченные налоги, так он еще требовал, чтобы его покормили.

Были времена, когда кормить налоговиков в ресторанах считалось нормой. Ныне министры вот так запросто в соцсетях сообщают о промахах сотрудников.