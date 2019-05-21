Виорел Филимон. В прошлом году мы продавали 1300 книг в день, в этом – 2200

Интервью с Виорелом Филимоном, генеральным директором Moldpresa Grup. Тема – книжный рынок в Молдове.

Виорел, книги – моя слабость. Можно я начну интервью с себя, а не с вас? Когда-то в 1999 году у меня был книжный магазин в интернете. Продавали по 1-2 книги в день. Но однажды я влюбился в одну книгу, это был «Хазарский словарь» Милорада Павича. И поспорил, что буду так его рекламировать, что продам 100 экземпляров. И продал. Скажите как профессионал, это много или мало для молдавского рынка, меня до сих пор не отпускает любопытство.

Это отличный показатель, особенно для одного магазина. Даже сейчас, когда в сети Librarius тридцать восемь магазинов плюс один онлайн, мы заказываем, как правило, не больше 50-100 единиц одного наименования.

Librarius как бренд появился в 2008 году. За эти годы был явный лидер продаж?

Был. Гарри Поттер. Эта серия далеко оторвалась от других книг, думаю, сказалась и популярность фильмов о Гарри Поттере. Чтобы вы могли сравнить долю одной книги со всем рынком, могу сказать, что в день мы сейчас продаем, в среднем, 2200 книг. Это почти миллион книг в год!

Рынок растет или падает? Многие отрасли жалуются на кризис и на спад или стагнацию продаж.

Нам грех жаловаться. В прошлом году ежедневная продажа была на уровне 1200-1400 книг в день. Так что по четырем месяцам 2019 года мы фиксируем почти двукратный рост.

То есть все жалобы и нытье, что читать стали меньше, ни на чем не основаны? Просто брюзжание в воздух?

Книжный рынок в Молдове пока устойчиво растет. Понятно, что пределы роста впереди существуют, есть, в конце концов, численность населения, и наш рынок не может быть по объему такой как, например, румынский. Но потенциал расширения еще есть. Особенно в районах Молдовы.

За пределами Кишинева у нас сейчас открыто пока только 14 магазинов, из них три в Бельцах. А у нас 32 района, 5 муниципиев и Гагаузия. Так что на ближайшие годы задач по открытию новых магазинов сети хватит.

Вернемся к ТОПам и к продажам. Какая тематика лучше продается, художественная литература или рецепты?

В ТОПе продаж стабильно детские книги. Это почти 35% от всех продаж. Что удивительно, так это то, что этот показатель в Молдове гораздо выше среднеевропейского, там обычно детские книги – не больше 15% от общего объема продаж.

Ну что ж, можно только радоваться, что молдавские родители готовы столько вкладывать в своих детей. А после детской литературы?

Психология. Мода. Обучающая литература. Мотивационная. Причем бОльшую долю в общем объеме продаж составляют книги местных издательств. Пропорция примерно такая, чуть больше 50% – молдавские издательства, а остальная доля примерно пополам между книгами из Румынии и России. Конечно, не все из 200 молдавских издательств одинаково активны, но результат налицо. До сих пор Спиридон Вангели и Николае Дабижа – самые продаваемые авторы.

А как вы относитесь к молодым или неизвестным молдавским авторам? Существует какая-то комиссия в Librarius, которая решает, какую книгу брать, какую нет?

Мы коммерческая структура, а не художественный совет. Стараемся не отказывать никому. Мы же берем эти книги на реализацию, а не выкупаем. Ограничивающее правило одно – если в течение нескольких месяцев продажи книги очень слабые, мы можем отказаться от ее продажи.

Вы управляете Librarius с самого начала создания сети. С какими проблемами пришлось столкнуться? Ведь на момент создания книжная торговля в Кишиневе и, наверное, в Молдове не процветала. Я помню буквально один-два небольших новых магазина тогда и грустную картину в старых книжных магазинах, оставшихся еще с советских времен.

В 90-е годы и начало 2000-х книжный бизнес в Молдове действительно пришел в упадок. В 2008 году Акционерное общество Cartea-Chisiunau с оставшимися на его балансе магазинами было выставлено на аукцион. Кроме нас (Moldpresa) было еще около 10 претендентов. Результаты аукциона были, наверное, беспрецедентными. Стоимость лота была превышена почти в 3 раза.

Мы выиграли аукцион. В наследство достались склады полные неликвидных книг и куча долгов, которые по условиям аукциона мы должны были принять на себя. Первый Librarius открылся в книжном магазине «Штиинца», на Пушкина. Для нас все было новое – какие полки, как выкладывать книги, цветовые решения. Старались максимально отработать на удобство покупателя.

А не «каннибализируют» друг друга магазины? Ведь буквально через пару кварталов по Пушкина второй магазин?

Открытие нового магазина может понизить продажи в старых. Но пока по сети фиксируется общий рост, значит, все идет правильно. По сути, за последние два года сеть удвоилась.

Вы чувствуете какое-то давление или, наоборот, помощь государства?

Мы работаем по правилам, поэтому о давлении говорить не приходится. Мы – обычный экономический агент с предельно прозрачным ведением бизнеса. Что касается помощи… Бесспорно, книжной торговле не мешает, что на книги отменен НДС. Он действует только на эротические и рекламные издания, а их доля близка к нулю. Также мы почувствовали изменения налогового законодательства в прошлом году в части размера социальных налогов. Они снизились, и мы выиграли. В сети работает около 130 человек, понятно, что фонд зарплаты не маленький. Даже не знаю, что добавить… Пусть государство придумает премию для молодых писателей… Это я уже фантазирую…

Вы сами успеваете читать? Какие ваши любимые книги?

Я ждал этого вопроса в качестве первого! Сейчас читаю Дэна Кеннеди «Жесткий менеджмент». Увидел, как мой сын потянулся к «Бедному, богатому папе», тоже решил перечитать. Хочется идти в ногу со своими детьми.

Вопрос на прощание. Я читал как-то о Morioka Shouten Bookstore – японский магазин, известный и в мире. Японцы ведь гении минимализма. В магазине продается и выставляется только одна книга. На нее максимум внимания. А если бы я предложил вам адаптировать такую идею в качестве эксперимента? Например, я выбираю книгу месяца, анонсирую ее, продвигаю, а вы её продаете. Попробуем?

Мне идея нравится. Подумаем.

Павел ЗИНГАН