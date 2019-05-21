Срочно! В Кишиневе орудует беспредельщик: Он без причины бьёт кулаками женщин - две из них уже в больнице

На видеокамеру попал момент жестоких ударов. О вопиющем случае, рассказал жительница Кишинева у себя на странице в Facebbok.

«Друзья, 14 мая в 15.13 произошла ужасная, на мой взгляд, ситуация! По улице Алеку Руссо, возле магазина «Потехин», две абсолютно беззащитные женщины пострадали от мимо проходящего «чудовища»! По-другому я его назвать не могу, простите!

Совершенно неожиданно, резко и ОЧЕНЬ СИЛЬНО он ударил проходящих мимо женщин в грудь! Пожилая женщина сейчас в больнице с поломанными пальцами ног, так как после удара женщина потеряла сознание и ходить уже ей было тяжело.. как оказалось перелом пальцев ног! Молодая девушка, до сих пор, находится в стрессовом состоянии!

Заявление в полицию отправлено. Там никто даже не занялся этим вопросом!», - написала неравнодушная жительница столицы.

На кадрах отснятых камерой наружного наблюдения видно, как мужчина ударил женщин. Судя по всему они помешали ему пройти. И кулаками он решил убрать их со своего пути!

Молодая девушка, опубликовавшая видео обратилась с просьбой ко всем жителям Кишинева: «Просьба! Если вы видели или что-нибудь знаете об этом «человеке», сообщите мне!»

Фото: скриншот из видео