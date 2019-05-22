В Молдове внезапно скончался миллионер, бывший владелец культового клуба для «золотой молодежи» Cocos Prive

В соцсетях говорят, что ушла эпоха развратных VIP-вечеринок. Юрий Диденко, бывший владелец некогда элитного клуба Cocos Prive, умер в возрасте 51 года. Источники сообщили, что у него были проблемы с сердцем и он скончался от инфаркта.

Юрий Диденко, был похоронен 20 мая, на кишиневском кладбище «Святой Лазарь»

Напомним, что миллионер Юрий Диденко сколотил состояние на фруктовом и винном бизнесе еще в 90-х. Его имя фигурирует в трех компаниях: Standard Vin – Plus SRL, Standard Vin – S, Vulturul SRL .

В 2015 году портал Bani.md писал, что Юрий Диденко незаконно получил субсидии в размере 3 миллиона леев для линий сортировки вишни. Тогда же миллионер Диденко признался, что получил субсидии от государства, передает realitatea.md

«Популярным» же Диденко стал после того, как открыл в Кишиневе элитный ночной клуб Cocos Prive. Около двух лет назад пристанище «золотой молодежи» было закрыто. Территория, на которой находился клуб, и которая принадлежала бизнесмену, была продана.