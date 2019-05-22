Молдова стала в апреле одним из основных потребителей украинской молочки

Экспорт молочных продуктов Украины в апреле сократился в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. на 4,5% - до $23 млн.

Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщила Ассоциация производителей молока этой страны, отметив, что "сокращение продаж показали группы (сливочное масло, творог и сыворотка), хотя продажи цельномолочной продукции и сухого молока, наоборот, растут".

По ее данным, экспорт молока и сливок несгущенных за месяц составил 3,5 тыс. т (+37%) на $2 млн. (+20,7%). Основными импортерами были Ливия - на $938 тыс., Молдова - $486 тыс. и Грузия - $200 тыс.

Торговля кисломолочной продукцией принесла Украине в апреле $1 млн. (+78,2%). Всего было продано 576 т продукции, что на 56% превышает прошлогодние показатели. Экспортировали йогурты и кефиры, преимущественно, в Казахстан - на $588 тыс., Молдову - $213 тыс. и Грузию - $102 тыс.

Продажи группы сыров, по сравнению с прошлым годом, выросли в тоннаже, но сократились по денежным поступлениям. На внешние рынки поставлено 776 т продукта (+2,5%). В денежном выражении это составило $2,8 млн. (-4,7%). Больше всего сыров импортировали: Молдова на $1,1 млн., Казахстан - $1 млн. и Египет - $303 тыс.