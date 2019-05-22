Несколько видов рыбы в Молдове находятся под угрозой исчезновения, - экологи

Экологи бьют тревогу: Молдова рискует остаться без нескольких видов рыбы. Состояние ихтиофауны и структуры популяций рыбы в естественных водоемах Молдовы стали предметом беспокойства экологов. Представители лаборатории ихтиологии и аквакультуры института зоологии за период 2015-2018 годов выявили отрицательную динамику для наиболее экономически ценных видов рыбы.

- В Республике Молдова местные виды рыбы, такие как судак, карп и лещ находятся под угрозой исчезновения, рыбы еще одной группы, очень привлекательной с экономической точки зрения, - осетровые, практически вымерли, - сообщили в Агентстве окружающей среды.

По утверждению специалистов, чтобы существенно снизить риск необратимых изменений, интенсивность промысла не должна ухудшать основные характеристики экосистемы. Для достижения этой цели запасы водных организмов, предназначенных для рыболовства, должны поддерживаться на максимально высоком уровне. Ни рыбалка, ни другая деятельность не должны подвергать опасности ни виды и естественные популяции, ни возможность восстановления видов, находящихся под угрозой исчезновения. Однако этой цели можно достичь путем соблюдения установленных периодов запрета и уязвимых районов, где существует угроза биоразнообразию, продуктивности или структурным и функциональным характеристикам экосистем.

- В связи с тем, что водные экосистемы в значительной степени взаимосвязаны, любые изменения в одной или нескольких экосистемах также влияют на другие экосистемы. Если конкретный вид подвергается чрезмерной эксплуатации, затрагивается не только целевая популяция, но и вся экосистема, в которой этот вид занимает экологическую нишу, а также другие водные организмы, - отмечают в ведомстве.

Эколог Илья Тромбицкий назвал несколько главных причин, которые отрицательно сказываются на популяции некоторых промысловых видов рыбы в Молдове.

- Во-первых, негативное влияние гидроэнергетики на Днестр. К примеру, осетровые не могут подниматься к бывшим местам размножения. Они нерестятся на гальке – это в районе города Сорока и выше. В 1954 году появилась Дубоссарская ГЭС и, соответственно, с тех пор осетровые размножаться не могут, - отметил Илья Тромбицкий для Sputnik Молдова.

- Не думаю, что карп и судак исчезнут полностью, но главный ущерб, который наносится этим видам, помимо гидроэнергетики заключается в браконьерстве. Этот феномен у нас очень развит, - подчеркнул специалист.

Кроме того, реки не могут разливаться так, как это было раньше, так как фактически они регулируются гидроэлектростанциями.

- Надо учитывать, что судак и сазан-карп откладывают икру на растениях, то есть река разливается, заливает луга, и рыба размножается на этой траве. Возможности разлития Днестра в Молдове очень ограничены в связи с тем, что река дамбированна в 60-х годах прошлого века, - отметил Тромбицкий.

Эксперт пояснил, что те земли, которые использовались для нереста рыбы, на данный момент в основном изъяты из природного оборота и отведены под сельскохозяйственные нужды. По этим причинам рыбы в реке с каждым годом все меньше. Как показали свежие оценки экспертной группы проекта Глобального экологического фонда по Днестру, управляемого ОБСЕ, в реке ценные промысловые виды рыбы заменяются малоценными мелкими короткоцикличными видами. Это, как отметил Тромбицкий, результат изменения экосистемы, произошедшего под влиянием человеческой деятельности. И поскольку рыбы Днестра составляют мизерную долю в питании жителей Молдовы, их следует сохранять в качестве объектов местной фауны и любительского рыболовства. И в то же время по мнению эколога, у Днестра есть потенциал увеличения рыбных запасов.

- Он кроется в первую очередь в увеличении нерестилищ и более эффективном сотрудничестве с Украиной, поскольку проблема браконьерства там еще острее, чем у нас, и обе страны не проявляют большого интереса к сотрудничеству в этой сфере, - заключил Тромбицкий.