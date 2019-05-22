Как правильно пересекать молдавскую границу с детьми: Нужна ли доверенность на ребенка, если родители в разводе

Что нужно знать, чтобы при выезде из страны вас не завернули обратно.

"У моего сына, ему 16 лет, двойное гражданство. Мы хотим в этом году поехать отдыхать в Грецию. Какие мне нужны документы и необходимо ли разрешение моего бывшего супруга? Спасибо"

Наталья, г.Кишинев.

Уважаемая Наталья!

Как отметила главный специалист управления контроля пересечения Главного управления пограничного контроля Генерального инспектората Пограничной полиции МВД РМ Ирина Ройбу, законодательство РМ предусматривает, что оба родителя имеют одинаковые права на ребенка до момента, пока один родитель не будет лишен родительских прав, поэтому не имеет значения, являются ли родители в законном браке или в разводе - права на ребенка у них одинаковые.

Таким образом, для несовершеннолетних граждан РМ при выезде за границу, а также для граждан РМ с двойным гражданством приоритетным является гражданство нашей страны. Поэтому, если у несовершеннолетнего есть гражданство РМ, к нему применяются все положения законодательства Молдовы о выезде несовершеннолетнего.

Относительно второго вопроса: несовершеннолетние выезжают из Молдовы либо в сопровождении законного представителя: отец, мать, опекуны, либо в сопровождении иного лица, но только при наличии нотариально заверенного соглашения от одного из родителей, если выезд является временным.

Обращаю внимание, что наличие доверенности от второго родителя при выезде за границу требуется только в случае, если несовершеннолетний выезжает на постоянное место жительства в другую страну. Только в этом случае! Все остальные выезды считаются временными.