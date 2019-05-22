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Экономика
Запретительные пошлины на молдавский цемент решили ввести на Украине
22.05.2019

Киев решил ввести антидемпинговые пошлины на импорт цемента из Молдовы, России и Беларуси.

Об этом вчера, 21 мая, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины. Согласно информации ведомства, такое решение приняла межведомственная комиссия по международной торговле, которая «установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015 — 2018 годов».

Размер пошлины на импорт из Молдовы будет составлять 94,46%. Для России эта ставка будет еще выше – 114,95%, а вот для Белоруссии — 57,03%. Пошлины вводятся на пять лет и облагаться ими будут цементные клинкеры и портландцемент, сообщает regnum.ru.

Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип помог выйти из-под санкций Украины одному из основных налогоплательщиков в Приднестровье - Молдавскому металлургическому заводу. В распоряжении RISE Moldova оказалась копия письма Филипа от 7 марта 2019 года, адресованного Порошенко и премьеру Украины Владимиру Гройсману, где он просит исключить ММЗ из списка санкций, а также «рассмотреть проблемы, связанные с деятельностью ММЗ и найти решения для разблокирования деятельности этой важной экономической единицы».

ММЗ попал в санкционный список в конце мая 2018 года по инициативе ассоциации металлургических предприятий «Укрметаллургпром», выступавшей за запрет экспорта лома черных металлов из Украины в связи с его дефицитом для отечественных заводов. 


 
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