Водителям на заметку: в Приднестровье теперь по-другому будут взимать штрафы

Глава Приднестровья Вадим Красносельский подписал закон, предусматривающий исключение норм об оплате штрафов на месте из Кодекса об административных правонарушениях.

Как пишет Sputnik, теперь у сотрудников автоинспекции приднестровского региона не будет полномочий принимать наличные деньги прямо на месте нарушения ПДД.

Сейчас, если водитель признает свою вину, административный протокол, фиксирующий нарушение, составляться не будет. Водителю просто выписывается штраф, а оплатить его он сможет в льготном режиме, погасив лишь половину суммы в первые 20 дней с момента «хулиганства» на дороге.

Как пишут приднестровские СМИ, согласно новым законодательным нормам, погасить штрафную задолженность автолюбитель сможет добровольно в течение 60 дней. Оплатить необходимую сумму можно в банковских отделениях региона, а также посредством мобильного приложения «Интернет-банк».