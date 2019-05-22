Перекрестова: Sputnik готов делиться новыми технологиями с конкурентами

Об этом замдиректора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии сказала на встрече с ректором Приднестровского госуниверситета, на базе которого уже второй год проводится Школа инновационной журналистики Sputnik.

В Тирасполе представители международного информационного агентства и радио Sputnik и Приднестровского госуниверситета им. Т. Г.Шевченко обсудили дальнейшее сотрудничество. В планах – новые формы обучения студентов вуза, а также работников СМИ инновационным технологиям в журналистике.

"Играя еще первый год на рынке, мы уже проводили точечные образовательные истории. Нам надо было быть яркими, дерзкими, необычными, чтобы зайти на медийные рынки, где уже существовали свои постоянные многолетние игроки", - рассказала об истории становления международной сети Sputnik заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Марина Перекрестова.

Нужны сильные конкуренты

Московская гостья отметила также, что агентство в каждой стране, где появлялась его сеть, привносило новые технологии, как например, интерактивная инфографика, которую придумали именно в недрах Sputnik’а. Это ноу-хау предоставляло возможность потребителям на одном экране увидеть массу различной информации.

"Мы собирали яркие команды, которые генерировали новые идеи, нестандартные проекты. В каждой стране возникали свои подпроекты. И вроде бы это должно быть коммерческой тайной. Но нам интересны сильные конкуренты, и мы готовы делиться этими новыми технологиями", - подчеркнула Перекрестова.

ПГУ и Sputnik - партнеры и союзники

Ректор ПГУ Степан Берил отметил, что МИА Sputnik и приднестровский университет являются стратегическими партнерами и союзниками.

"Идеи, которые вы выдвигаете, становятся мощными проектами. Вы выполняете очень важную работу по формированию качественной информационной среды. А если эта среда профессиональная, то это помогает и нам выполнять нашу просветительскую работу", - сказал он.

Завкафедры журналистики ПГУ Светлана Распопова поблагодарила за возможность участия в проектах, которые реализовывал Sputnik для начинающих и уже состоявшихся в профессии журналистов в Тирасполе на базе вуза, а также в Кишиневе, в пресс-центре молдавского издания агентства. Уже два сезона Sputnik Молдова проводит Школу инновационной журналистики на обоих берегах Днестра, а на прошлой неделе в пресс-центре агентства была организована первая лекция Международного образовательного проекта SputnikPro.

"Вы привозили спикеров - выдающихся журналистов своего времени. На их лекциях присутствовало большое количество людей, до полутора сотен. С такой огромной аудиторией трудно работать, но им удавалось, причем устанавливался прямой, открытый диалог. Те знания, которые вы нам даете, действительно трудно где-либо еще приобрести", - заметила Распопова.

Лучшая лекция SputnikPro

Глава кафедры выразила восхищение новым проектом агентства – SputnikPro, в котором также приняли участие приднестровцы. Лекцию вела Наталья Лосева - заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", в структуру которого входит и международная сеть агентств Sputnik.

Как рассказал руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, Наталья Лосева признала, что в Кишиневе состоялась лучшая лекция в рамках SputnikPro, при том, что она уже успела побывать с ней во многих странах СНГ и Балтии.

Глава Sputnik Молдова также поблагодарил руководство вуза за сотрудничество и за организаторскую помощь, которая всегда оказывалась в реализации проектов агентства. Он также предложил новую форму взаимодействия – в случае, когда спикер по какой-то причине не может посетить Молдову и выступить с лекцией в аудитории приднестровского вуза, устанавливать интерактивную связь с пресс-центром агентства в Кишиневе или в Москве, в зависимости от того, откуда будет вестись занятие.

Ирина Ляхова