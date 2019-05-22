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«Не пожимайте руку Плахотнюку». Алексей Тулбуре написал Владимиру Зеленскому открытое письмо из Молдовы
22.05.2019

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 20 мая выступил с инаугурационной речью и вступил в должность. Бывший постпред Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре написал новому главе украинского государства открытое письмо. Он рекомендует Зеленскому не идти по пути прежнего президента Петра Порошенко — не встречаться с лидером Демпартии Молдовы Плахотнюком и не иметь дел с олигархом и его людьми. NM публикует текст письма полностью.

Уважаемый Господин Президент!

Примите самые искренние поздравления с избранием на высший государственный пост Украины. Наши поздравления адресованы и всему украинскому народу, решительно выступившему 21 апреля против коррупции, беззакония и нищеты. Мы, молдаване, поздравляем и себя, потому что демократические реформы в Вашей стране — серьезный фактор изменений к лучшему и в Молдове. Ваша победа на президентских выборах, успешная реализации программы трансформаций будет иметь большое значение для всей Восточной Европы — демократические трансформации в Украине могут стать началом преобразования в других странах этого региона старого континента.

Двусторонние отношения между нашими странами никогда не отличались особенной интенсивностью и никогда, несмотря на соседство, не были приоритетом внешних политик двух государств, даже если на словах было по-другому. Правда, в последние годы, в период президентского мандата Петра Порошенко, сотрудничество оживилось. Но это касалось не сотрудничества между государствами, официальными ведомствами и агентствами, между неправительственными структурами, институтами культуры и т.п. Оживилось и получило новый импульс сотрудничество между двумя олигархами, руководящими Украиной и Молдовой. Между двумя хорошими друзьями — Петром Порошенко и Владимиром Плахотнюком. Если первый был президентом Украины, то второго, не занимающего ни одного публичного поста в Молдове, называли и называют узурпатором, сам себя он скромно называет «координатором правящего большинства».

О «сотрудничестве» этих двух людей много писала пресса, и в Молдове, и в Украине. Уверен, этим «сотрудничеством» займутся независимые украинские прокуроры, и мы узнаем очень много о том, как Петр Алексеевич помогал Владимиру Георгиевичу воровать, и наоборот. Украинские прокуроры на сотрудничество с молдавскими коллегами пока рассчитывать не могут, последние обслуживают Плахотнюка, а не расследуют содеянное им. Надеюсь, это «пока» долго не продлится.

Гораздо дальше в расследовании и освещении «подвигов» молдавского «координатора» и его украинского друга ушли независимые журналисты и демократическая оппозиция, которые, я уверен, будут рады предоставить всю информацию, имеющуюся в их распоряжении.

Особым общим интересом Петра Алексеевича и Владимира Георгиевича было обеспечение безнаказанности за все, что они делали. Замысловатых схем не придумывали. Захват государства, включая прокурату и суды, разрушение свободной прессы, атаки на оппозицию, гражданское общество и другие преступления против демократии гарантировали уход от ответственности.

Плахотнюк в этих вопросах был первопроходцем в регионе, своеобразным гуру для других лидеров с авторитарными замашками, в т.ч. для Порошенко, который был, с нашей точки зрения, его послушным учеником. Процесс разрушения демократии в Украине набирал обороты. Мы это знаем не только из прессы, но и от представителей украинской оппозиции, гражданского общества, журналистов, с которыми неоднократно встречаемся и беседуем, в т.ч. на различных международных форумах. К давно «кручинившимся» на международной арене молдаванам 3-4 года назад массово стали присоединяться, — невиданное до тех пор дело, — коллеги из Украины. Потому что демократические механизмы в Украине, если не перестали работать полностью, то стали давать серьезные сбои.

В регионе сформировался неофициальный, но хорошо функционирующий, криминальный интернационал, в который входили лидер правящей Социал-демократической Румынии Ливиу Драгня, самопровозглашенный лидер Молдовы Владимир Плахотнюк и президент Украины Петр Порошенко. Эти люди, действовавшие против демократии в своих собственных странах, поддерживали друг друга, обменивались опытом и услугами.

Президентские выборы в Украине этот позорный интернационал подорвали. Украина остановилась в своем падении в авторитаризм. Молдова остается под властью Плахотнюка и его окружения. Молдову продолжают контролировать люди, узурпировавшие в ней власть. Никем не избранные, никем не делегированные решать судьбу страны. Люди, убивающие демократию для того, чтобы оставаться у власти и продолжать воровать. Воровать, чтобы оставаться у власти. По сути, вся их «политическая» деятельность сводилась и сводится к простой формуле: грабить и не нести за это наказания.

Сегодня Молдова находится в международной изоляции. Плахотнюк и его окружение нерукопожатны за пределами страны. Хорошие отношения с Порошенко и Драгней в какой-то степени компенсировали Плахотнюку его нерукопожатность в остальном мире, давали, в отсутствии поддержки внутри страны, некую видимость международной легитимности.

После президентских выборов в Украине, после разрушения упомянутого «криминального интернационала» группировка Плахотнюка в растерянности. Эти люди отчаянно ищут встречи с новым руководством Украины. Плахотнюка беспокоит судьба его воровских схем, в которых участвовали «друзья» из Украины, его беспокоит собственное будущее, в стабильности которого появились большие сомнения.

Мы считаем, что с такими людьми как Плахотнюк и его окружение, людьми, долгие годы грабивших со своими украинскими подельниками молдаван и украинцев, встречаться не надо. После них невозможно отмыть руки. Люди такого типа должны стать уходящей политической натурой, и задерживать их не надо.

Будут встречи с официальными лицами Молдовы, от которых будет невозможно отказаться — есть Протокол и правила международных отношений. С нашей точки зрения, эти встречи должны преследовать цель расследования преступления упомянутого «интернационала», восстановления демократии в наших странах и налаживание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами.

Украина, я верю, в начале трудного, но захватывающего, плодотворного процесса — процесса строительства свободного, процветающего государства, в котором живут счастливые люди.

Молдове еще предстоит к этому «началу» прийти. Но мы знаем, что отставать от восточного соседа надолго не надо. И мы постараемся не отстать.

Из соображений времени подписей под это письмо не собирал. Пишу от своего имени, но, полагаю, выражаю позицию подавляющего большинства молдаван.

С глубоким уважением,
Алексей Тулбуре, 
Директор Института устной истории Молдовы,
Депутат парламента Молдовы (1998-2001);
Постоянный представитель Молдовы в Совете Европы (2002-2006);
Постоянный представитель Молдовы в ООН (2006-2008).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.


 
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