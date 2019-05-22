Левые и правые обвиняют друг друга в политическом кризисе

Директор Transparency International Moldova Лилиана Карасчук утверждает, что в настоящее время речь идет не только о постэлекторальном кризисе, но и о гораздо более глубоком кризисе. По ее словам, ПСРМ и Блок ACUM выдвинули ряд предложений, в отношении которых, по-видимому, ни одно из формирований не очень заинтересовано в их поддержке. Об этом говорилось в ходе передачи „Ora expertizei” на Jurnal TV, передает IPN.

„У меня сложилось впечатление, что Блок ACUM боится, что социалисты придут к власти, и их будет обвинять и население, и доноры за то, что привел социалистов к власти. А ПСРМ боится, что после всех предвыборных проектов ДПМ, которая сделала большие обещания без финансового покрытия, ей придется найти деньги и не сможет найти их без Блока ACUM”, - заявила Лилиана Карасчук.

Журналист Александр Козер видит большую проблему в том, что от имени социалистов в последнее время говорит только Игорь Додон. „Когда фракция с 35 депутатами не только не отвечает на приглашения на дискуссии со стороны коллег депутатов, но и просто исчезает из публичного пространства, это большая проблема” - отметил журналист.

Депутат от Блока ACUM Михай Попшой говорит, что формирование, которое он представляет, не держится за должности. „Мы неоднократно говорили, что готовы отказаться от функции спикера, мы не держимся за должности, не для этого мы пришли в политику, мы хотим помочь улучшить ситуацию. Но, к сожалению, мы не пришли к реальному разговору с социалистами, это уже третий раз, когда мы предлагаем платформу для обсуждения, а они не отвечают”, - отметил Михай Попшой.

Депутат от Блока ACUM Кирилл Моцпан считает, что проблема заключается в неспособности политиков ПСРМ преодолеть свои интересы и подумать об интересах страны. „В нашем стремлении немного изменить ситуацию, мы преодолели некоторые амбиции, согласились открыто общаться с ПСРМ, что совсем не просто. Мне очень жаль, что мы оказались в ситуации, когда нужно просить депутатов приходить на работу”, - сказал депутат.

Политический аналитик Анатол Цэрану считает, что нынешняя политическая блокада обусловлена абсолютно противоположными интересами формирований. По его мнению, интерес Блока ACUM заключается в том, чтобы попытаться продвинуть свою политическую программу в условиях, когда у него недостаточно ресурсов для реализации этой программы самостоятельно. ПСРМ борется с большой долей предсказуемости ради президента Игоря Додона, который является основным ресурсом партии, является электоральным двигателем и тем политическим капиталом, который вывел партию на ее сегодняшний уровень и проекты ПСРМ тесно связаны с Игорем Додоном, передает IPN.

„Избрание спикера парламента означает вывод Игоря Додона из офсайда, в который он попал из-за того, что Конституционный суд показал, каковыми являются прерогативы президента. И спикер-социалист означало бы, что Игорь Додон становится очень активным политическим лицом с очень большими полномочиями, даже если социалисты сегодня не доминируют в парламенте”, - заявил Анатол Цэрану в рамках передачи „Punctul pe azi” на TVR Moldova.

Депутат от Блока ACUM Оазу Нантой утверждает, что блок пришел первым с инициативой о том, что перед тем, как сформировать любую коалицию, необходимо запустить процесс дезолигархизации страны. „Другими словами, лишить лидера ДПМ Владимира Плахотнюка рычагов контроля над структурами правового государства. После этого мы открыты для переговоров по любой комбинации. Откуда появилась идея миноритарного правительства? Не потому, что мы хотим досрочные выборы? Мы не боимся досрочных выборов, но мы понимаем, что избиратели их не хотят и эти выборы существенно не изменят ситуацию” - отметил депутат.

Оазу Нантой говорит, что он предложил идею создания рабочих групп для технических, ответственных переговоров, без журналистов, чтобы потом выйти на публику с общим знаменателем, если будет найден, а социалисты отвергли это предложение. По его мнению, теряется время, потому что никаких ответственных переговоров между Блоком ACUM и ПСРМ нет. „Если будут спровоцированы досрочные выборы, это будет политической ответственностью ПСРМ”, - заявил депутат.

Юрист Партии социалистов Фадей Нагачевский сказал, что ПСРМ выдвинула определенные условия, среди которых главным является избрание председателя парламента от социалистов. По его словам, риторика Блока ACUM заключается в том, что эта должность не может быть отдана социалистам ни при каких условиях. „Спикер принадлежит Блоку ACUM, принимается антиолигархический пакет Блока ACUM, впоследствии, если согласится ПСРМ, устанавливается и правительство Блока ACUM. В этих условиях, о чем мы можем говорить с фракциями Блока ACUM?”,- задался вопросу Фадей Нагачевский. По его словам, если Блок ACUM избрал бы председателя парламента от ПСРМ, то в тот же день социалисты проголосовали бы за предложенный на данный момент антиолигархический пакет.

"Когда цены на тепло взлетели на 200 лей - блок PAScuDA промолчал, - написал в соцсетях депутат-социалист Богдан Цырдя. - Когда цены на бензин взлетели на 1 лей - блок PAScuDA промолчал. Когда цены на картофель взлетели на 67%, достигнув 35 лей, - блок PAScuDA опять промолчал. Когда появилась новость, что газ подорожает на 25%, блок PAScuDA снова промолчал. А когда ПСРМ отказалась отдать им должность спикера, объявили, что поднимут всю страну на протесты! Ну и кто же эти господа после этого? Кстати, они требуют созвать парламент. Но в чем смысл его созыва, если ПСРМ и АКУМ не объявили о создании парламентского большинства? Может, они хотят созвать парламент, чтобы о своем большинстве объявил Плахотнюк?".

Представители Блока ACUM предложили созвать на вторник, 21 мая, специальную сессию парламента. На сессии присутствовали только депутаты ACUM. Лидеры блока заявили, что ДПМ, ПСРМ и Партия "Шор" должны публично взять вину за парализацию деятельности парламента.