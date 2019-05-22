Читайте Бжезинского, господа молдавские чиновники!

На прошлой неделе, аккурат перед гей-парадом, проведение которого приветствовали представители 26 посольств европейских стран и США в Республике Молдова, как-то незаметно прошло одно интересное событие. Это - конференция на тему «Продвижение демократических ценностей через образование в Молдове». Сторонами-участницами - представителями министерства образования, культуры и исследований Молдовы, Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, Совета Европы и Фонда ООН в области народонаселения - был подписан меморандум о взаимопонимании.

Европа взялась за воспитание наших школьников

Этим меморандумом молдавская сторона приняла предложение о помощи внешних партнеров в продвижении ценностей и стандартов Совета Европы в области гражданского воспитания молодежи через программу «Молдова: содействие активному участию граждан», которую предстоит реализовать в 2019-2020 годах.

Но еще до меморандума Молдова внедрила в систему образования новую дисциплину «Образование для общества», цель которой - «формировать культуру демократии среди подрастающего поколения». На конференции министр Моника Бабук отчиталась о результатах первого года внедрения этого предмета. Она считает, что «занятия помогут детям лучше понять, как стать активными, информированными гражданами, осознать свои права и обязанности, а также активнее участвовать в жизни сообщества, где они проживают».

Что скрывается за этим нагромождением слов, относящихся к детскому образованию (воспитанию?), сразу не понять. Настораживает состав «наставников»: представители неправительственных организаций, дипломатических миссий, различных международных организаций. Невольно возникает вопрос: а что же с воспитанием/образованием ребятишек в детских садах – упустили?

Когда-то в старших классах преподавались «основы права», и это было понятно, а вот каким образом собираются «образовывать» наше общество европейские партнеры? Как намереваются продвигать европейские ценности в области воспитания? И каковы эти ценностные критерии в сегодняшней, такой нестабильной, обуреваемой площадными страстями, Европе, будущее которой еще только предстоит определить депутатам нового Европарламента после выборов 26 мая?

Более полумиллиона (около 520 тысяч) граждан Республики Молдова, обладающих гражданством Румынии – страны члена Евросоюза, с 23 по 26 мая смогут отдать свои голоса за одного из кандидатов в депутаты Европарламента. Хорошо бы не упустить шанси внести свой вклад в решение вопроса о будущем Европы!

В Кишиневе претенденты на эту высокую должность уже несколько недель как встречаются с избирателями. Одна из таких встреч с Петре Костя – кандидатом в депутаты ЕП от Румынии - прошла 11 мая, накануне гей-парада, и вызвала у публики неподдельный интерес.

Как радетели нетрадиционной семьи в Норвегии отняли у румын пятерых детей

Петре Костя отметил, что его избирательная платформа основана на традиционных ценностях, а девиз его кампании – «За моральное возрождение Европы!». Он представил кишиневцам свою книгу «Поражение Голиафа: семья Боднариу и христиане Румынии поставили на колени столетнюю Норвегию».

В ней адвокат Костя описывает трагедию многодетной семьи своих соотечественников, оказавшихся в Норвегии. Пятеро детей в возрасте от трех месяцев (!) до 10 лет были изъяты у родителей норвежским государством. Социальная служба «Barnevernet» обвинила родителей-пятидесятников в «радикальном христианстве и идеологической обработке» детей (предлог: одна из девочек исполнила в школе песню о Христе). Затем - в физическом насилии (в наказании детей шлепками), что в Норвегии строжайше запрещено.

Особый цинизм в том, что буквально на следующий же день социальная служба заявила родителям, что старшие дети отданы в другие две семьи, что они очень хорошо интегрированы и не скучают. Такие семьи в Норвегии имеют статус «социальных», их задача – адаптация ребенка в новой среде. Причем статус «социальной» ячейки общества необязательно совпадает со статусом традиционной. Можете представить себе весь ужас этих детей, в одночасье – не по суду даже! - отнятых у кровных родителей и разбросанных по чужим людям? А что испытывают при этом родители, которым в наказание месяцами отказывают в свиданиях с детьми?

Петре Костя вынужден был доказывать лживость обвинений социальной службы, нарушившей целый ряд законов, прежде всего, Конвенцию о правах ребенка, принятую Генассамблеей ООН. Он указал на экстремальные и насильственные действия службы «Barnevernet», которая не удосужилась изучить условия проживания детей и не обосновала принудительное отделение их от родителей, разделение братьев и сестер, размещенных в трех разных приемных семьях. Допросы без адвоката и переводчика, угрозы в случае обращения в посольство Румынии отказать в свиданиях с детьми и многое другое – это Европа!

Получившая огласку ситуация с семьей Боднариу вызвала среди христиан в разных странах горячий отклик, были организованы акции протеста. Люди возмущались политикой государства, допускающего нападки на семьи людей определенного вероисповедания, мигрантов, которые не умеют защищать свои права.

Все это возымело действие. Тем не менее, чтобы восстановить справедливость и объединить семью, адвокату понадобилось более года. За это время младший ребенок полностью отвык от матери.

Социальные службы - или полуграмотные и жестокие секты?

Представленная на конференции книга Петре Костя стала предостережением землякам с румынскими паспортами, и не только им, об опасности, которую таят в себе встречи с такого рода социальными службами. Это полуграмотные и жестокие секты, со временем превращающиеся из структур, изначально призванных помогать родителям, в карающий меч, от которого невозможно избавиться на протяжении всей жизни. Эти организации имеют неограниченные полномочия и хорошо отлаженный механизм действия, благодаря которым сотни семей оказываются разрушенными.

Как очень точно подметил один российский дипломат, «стражи европейской демократии не очень любят саму демократию, так как она не гарантирует нужного результата, и потому раз за разом прибегают к проверенным, хотя и не очень чистым средствам». Петре Костя вообще думает, что не только Норвегия, но и другие западные страны пытаются заменить традиционную биологическую семью социальной. И это безобидное, казалось бы, понятие, «у них» принимает устрашающий характер, потому что так называемые социальные семьи могут состоять из одного, двух и даже трех родителей одного пола или разных полов. Дети со временем теряют связь с биологическими родителями.

Вырождение в Норвегии семьи в ее естественном понимании, убежден Петре Костя, происходит из-за малонаселенности страны и кризиса рождаемости. Но в Молдове такой проблемы нет. Нам бы вернуть домой мам и пап и мы – ого-го, как умеем «цементировать» ячейки общества! Почему же европейские структуры так упорно хотят подвести к этому критерию Молдову?

Окно Овертона в действии

Кто не знает, это способ внедрения в мозг нормального человека чудовищных, не вписывающихся в его сознание явлений и норм, которые в силу своего сознания и воспитания он ни при каких обстоятельствах бы не принял. То есть это механизм примирения с ними и принятия их.

Так вот: сначала нас и наших детей в рамках разных европейских программ западные благодетели просто просвещали в области проблем сексуальных меньшинств и требовали от наших властей соблюдения их прав, хотя – посмотрите в нашу Конституцию - там в каждой статье есть указание, что она относится абсолютно ко всем гражданам Молдовы, без исключения. Зачем нужно отдельно прописывать права для членов ЛГБТИ-сообществ – чтобы привлечь к ним больше внимания?

Тем не менее, наш парламент идет им на уступки: в нашем законодательстве появляются разного рода поправки. Далее молдавская власть все более и более сдает позиции в угоду наступающим со стороны Европы традициям. В молдавской столице уже разрешены гей-парады, из законодательства о браке и семье исчезают понятия «мать», «отец», остается понятие «родители», на повестке дня стоит вопрос о регистрации семей с нетрадиционной ориентацией. Для учеников начальных классов минобразования под диктовку неугомонных европейцев издает учебники, просвещающие малолеток в вопросах полового воспитания и секса. И общество все это принимает! То есть программа «окна» при нашем коррумпированном и безответственном правительстве, попав в благодатную почву, укореняется.

К ней подключаются новостные сайты – свои и чужие, которые специально отобранными новостями зомбируют общество. Аккурат перед маршем нетрадиционалистов была проведена информационная артподготовка – кто ее заметил? – с ненавязчивой информацией о жизни и быте нет, не нетрадиционных семей и пар вполне традиционных, которые хотят попробовать что-то новое, причем старшее поколение этому не препятствует, идя на поводу у молодежи.

Вот только несколько примеров. В Южной Флориде некий Джимми со своим другом-подругой сделал предложение девушке. Все их семьи, хотя и традиционные, приняли их такими, какие они есть. «Триада планирует выйти замуж через год после предложения, в апреле 2020 года. Правда, на данный момент полигамные браки в США являются незаконными. Преступление наказывается штрафом, лишением свободы или и тем, и другим в соответствии с законодательством отдельного государства и обстоятельствами». Посыл такой: если очень хочется, но нельзя, то можно. Но поди, докажи, был ли вообще такой Джимми в Южной Флориде или его понадобилось срочно придумать, чтобы заставить «окно Овертона» бесперебойно работать на нашу аудиторию?

Или вот еще информация на том же сайте: «Если судить по американским фильмам, вы не можете явиться на выпускной без своей пары. Но один подросток из средней школы Брайтона в Нью-Йорке не захотел никого приглашать на свой праздник и решил в шуточной форме сделать себе костюм из двух частей: мальчика и девочки». Фото костюма: наполовину юбка и блузка, наполовину шорты и майка. Какая находчивость, восхититесь вы! А на самом деле - посыл: а не все ли равно, кто ты: он, она, оно? Общество тебя примет таким, какой ты есть!

И эта программа не терпит возражения. Не хочешь примириться – сломаем! В третьей информации говорится: «Инцидент произошел в американском городе Миннесота. Мать выразила свое возмущение в интернете после того, как ее 5-летняя дочь была вынуждена сменить летнее платье в начальной школе на более «приличную» одежду – трикотажную майку и шорты, традиционные для мальчиков. Для чего? Чтобы скрыть половое отличие. А мама в данном случае была выставлена как отрицательный герой. Мол, мамы, не будьте такими, как эта необразованная мама!

Вот так постепенно, от мелочей до вещей более серьезных, нс хотят приучить к своим ценностным ориентирам: диктуют нам свой образ жизни, стиль поведения, свое мышление. И все это под соусом демократизации молдавского общества.

Не сломать – так выпачкать в грязи

Но молдавское общество - крепкий орешек. Мы видим, как тяжело приходится им с аргументами против нашей природной духовной чистоты и наших «шапте ань де акасэ» – начального домашнего воспитания, которое не всегда присутствует у них. И, обладая всем тем, чем не обладают они, мы тем самым уже являемся для них угрозой. Вот и вынуждены наращивать они с каждым годом арсенал своих средств для воздействия на наши умы и души. И если им не удастся сломать механизм нашего мышления и переформатировать на свой лад наш менталитет, они из кожи вон будут лезть, чтобы хотя бы снивелировать его и сделать нас более похожими на себя.

Вы заметили, под каким девизом и насколько «статусно» в этом году прошел парад ЛГБТИ-сообщества? На одном из сайтов перед его проведением 26 дипломатов обозначили общий посыл мероприятия: «Проходит 18-й ЛГБТИ-фестиваль "Гордость Молдовы", глобальным подходом 17 мая 2019 года является принцип "Справедливость и защита для всех"».

Если они – «гордость Молдовы», то кто мы, те, кто остался за границами этого мероприятия и для которых – для всех нас! - хватает прав и обязанностей – и принципов! - закрепленных Конституцией? В какой дополнительной справедливости и защите они нуждаются?

На совести европейских демократизаторов сегодня не только сотни упраздненных школ и разрушенных интернатов, детских санаториев и дошкольных учреждений. Дети из нищей и разоренной страны стали поставщиками органов для богатых стран. И эта статистика нашими властями укрывается. Как и статистика детских преступлений и суицидов. Вот эти дети однозначно нуждаются в защите. Защите именно от европейских «ценностей».

Знаток глобализационных процессов Збигнев Бжезинский несколько десятков лет назад утверждал: «В 2000 году признают, что Робеспьер и Ленин были мягкими реформаторами. Тоталитарные режимы прошлого – образцы демократии, по сравнению с живыми концлагерями, растущими сегодня на полях «просвещенной Европы».

Что можем мы противопоставить этой угрозе? Раз в год проводимые марши традиционных семей по улицам Кишинева? Крестные ходы наших священнослужителей? Достаточно ли этого, чтобы спасти наше государство от тотального разрушения?

Жаль, что чиновники из министерства культуры, образования и исследований, спешно перестраивающие под лекала европейцев и наставников с североамериканского континента воспитание наших детей, не читают Бжезинского. Как не читают его, наверняка, и другие правительственные чиновники. Иначе осознали бы, какими же предателями своего народа они являются!

Мария БУИНЧУК