В Молдове пользователи китайскими телефонами в панике: В любой момент их гаджеты могут превратиться в кусок Хуавея

Мы узнали, будет ли работать китайская техника в Молдове после отключения корпорацией Googlе системы Android.

Министерство торговли США включило китайского производителя смартфонов Huawei в «черный список». Президент Дональд Трамп и его советники подозревают, что электронное оборудование Huawei китайцы могут использовать для промышленного шпионажа и не только для него. Правда эта конспирологическая теория не была подкреплена никакими доказательствами.

Какие проблемы принесет нам конфликт Google и Huawei?

На китайских гаджетах под брендами Huawei и Honor не будет поддерживаться операционная система Android, принадлежавший Google.

Приложения Google Play и Google Play Protect пока будут работать на уже купленных смартфонах производства Huawei. Что будет с теми, кто купит эти устройства в будущем, пока не уточняется.

Huawei, говорит, что физически отключить устройства Huawei никто не сможет.

Google утверждает, что для владельцев гаджетов, которые были куплены до вступления указа Трампа в силу, вообще ничего не поменяется. Все сервисы и продукты Google будут для них доступны в прежнем объеме.

Китайский производитель сможет устанавливать на свои смартфоны программное обеспечение Google только с открытым исходным кодом, находящееся в публичном доступе. Скорее всего, это означает, что владельцы новых смартфонов смогут использовать общедоступную версию операционной системы Android, она называется Android Open Source Project (AOSP). Но все регулярные обновления Android будут уже недоступны.

Люди, купившие Huawei и Honor уже после запрета, не смогут загружать и пользоваться такими продуктами Google, как почтовый сервис Gmail, видеохостинг YouTube, Google Maps, интернет-браузер Chrome, магазин приложений Google Play.

Huawei заявили, что обновления систем безопасности и постпродажное обслуживание устройств Huawei и Honor продолжатся.

Однако понятно, что продажи гаджетов Huawei заметно снизятся. Пользователи не захотят брать на себя возможные риски. Тем более, вполне возможно, что примеру Google последуют такие производители электроники, как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom и китайцы окажутся еще и без комплектующих.

Тем временем, в Китае в качестве ответной меры призывают к ответному бойкоту - под удар могут попасть устройства американской компании Apple. Под угрозой закрытия находится знаменитый завод Foxconn, расположенный неподалеку от китайского города Шэньчжэнь. Именно там собирают айфоны, айпады, макбуки и другие «яблочные» устройства.

В любом случае надо дождаться развития ситуации. Возможно, Google наложит ограничения только на пользователей Huawei в Китае.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Леонтий Букштейн, интернет-эксперт:

- На абонентах и пользователях в России это толком не отразится. У Huawei есть свои разработки по чипам, операционке. У компании такой потенциал, что даже такой стране, как Америка, будет слабо ее обрушить. Не будем забывать, что в Китае собирают iPhone, и могут быть ответные санкции. На сегодняшний день Huawei полностью владеет ситуацией, у них есть трехмесячный запас импортных комплектующих. Физически отключить устройства Huawei никто не сможет. Единственное, подобные выпады США могут вызвать панику среди пользователей и соответственно повлиять на продажи китайских брендов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Министерство торговли США отсрочило вступление в силу ограничительных мер для китайской компании Huawei, о которых было объявлено в середине мая. Компании выдали временную лицензию на закупку американского оборудования. Лицензия действует до 19 августа.

Временная лицензия необходима для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии существующую сеть и обеспечивать пользователям смартфонов возможность получать обновления. Как пояснили представители министерства торговли США, такая мера поможет минимизировать негативные последствия для американских пользователей, которые наступили бы в случае немедленного вступления ограничительных мер в силу.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО