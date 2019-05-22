Запущен Единый центральный депозитарий ценных бумаг

Единый центральный депозитарий ценных бумаг был запущен во вторник, 21 мая, после того, как на протяжении двух лет осуществлялось его активное построение. Новое учреждение отвечает за регистрацию, учёт и расчёты по ценным бумагам, выпущенным структурами из Республики Молдова, передаёт IPN.

Присутствовавший на церемонии запуска глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу назвал крайне важным, чтобы новое учреждение стало одним из самых активных и эффективных игроков в развитии финансового рынка, который обеспечивал бы безопасное хранение финансовых инструментов и высокую степень защиты операций. „Новое учреждение представляет собой передовую технологическую инфраструктуру, обеспечивающую предоставление расчётных услуг, учёт регистров и перевод ценных бумаг. Иными словами, перевод ценных бумаг между участниками, держателями и эмитентами будет осуществляться в электронной форме, на единой платформе, что повысит безопасность транзакций и облегчит приток капитала. Эта инфраструктура станет основой, упрощающей внедрение новых финансовых инструментов и ознакомление инвесторов с ними”, - отметил глава НБМ.

Директор ЕЦД Александру Савва отметил, что Единый центральный депозитарий создан на очень прочной основе и стремится соответствовать международным образцам, он создан при поддержке международных экспертов из Агентства США по международному развитию (USAID) и Волонтёрского корпуса в сфере финансовых услуг. По словам директора, намерение создать Единый центральный депозитарий существовало уже давно, и впервые такое предложение было высказано ещё в 1997 году. Но провести эту реформу было непросто, и год за годом её откладывали. С 31 июля 2018 года были начаты операции с государственными ценными бумагами и инструментами НБМ. До настоящего времени были проведены расчётные операции на сумму около 14 миллиардов евро, и эта сумма, по мнению Александру Саввы, не является огромной, она естественна для финансового рынка на уровне центральных банков и банковской деятельности. В то же время это цель, к которой должен стремиться и корпоративный рынок.

Глава миссии USAID Карен Хиллиард рассказала, что совместно с Волонтёрским корпусом в сфере финансовых услуг было налажено партнёрство с НБМ в целях создания ключевой составляющей безопасной, надёжной и современной финансовой инфраструктуры в Республике Молдова. „Единый центральный депозитарий представляет собой элемент первостепенной важности для безопасности и прозрачности инфраструктуры финансового рынка, он является необходимым шагом в деле завоевания доверия иностранных инвесторов к рынку Молдовы”, - заявила Карен Хиллиард.

Единый центральный депозитарий ценных бумаг был разработан за последние два года совместно с ведущими экспертами, специализирующимися на финансовых услугах, предоставляемых на рынках капитала по всему миру. Модель работы нового учреждения основана на международных стандартах и практиках в области расчётных систем, а национальное законодательство о ЕЦД отражает применимые правила Европейского союза.

Создание Депозитария позволяет усилить надзор за пост-транзакционной инфраструктурой в условиях повышенной прозрачности и финансовой безопасности. Тем самым Республика Молдова присоединится к международным стандартам, в том числе к Принципам инфраструктуры финансового рынка и к Положению ЕС о центральных депозитариях.