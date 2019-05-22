Туристов на отдыхе в Египте убивает... еда: Стоит ли жителям Молдовы отказываться от путевок

Массовое отравление туристов и смерть ребенка в одном из отелей в Хургаде, заставляет задуматься: а стоит ли рисковать жизнью и бросаться на дешевые туры.

Меньше всего, отправляясь на долгожданный отдых, люди думают о том, что он может обернуться страшной трагедией. Наверное, и семья отправившаяся на каникулы в Египет, даже не подозревала, к каким чудовищным последствиям это приведет.

На днях российские СМИ написали о том, что в отеле Aladdin Beach Resort в Хургаде произошло массовое отравление туристов из России. К сожалению не обошлось без жертв. В результате острого отравления скончался ребенок. В настоящее время дело находится на рассмотрении египетской прокураторы. Отель продолжает принимать туристов, хотя людей и призывают отказаться от отдыха в данном отеле.

Среди молдавских туристов Египет тоже одно из самых популярных туристических направлений. Отдохнуть на берегу Красного моря, съездить на сафари и понырять с аквалангом можно вполне за приемлемую стоимость. Например. Некоторые турагентства предлагают путевки в трехзвездочные отели от 300 евро за человека.

«Комсомолка» решила узнать стоит ли молдавским туристам рисковать своим здоровьем и отправляться на отдых в Египет, и продают ли наши туристические агентства путевки в отель Aladdin Beach Resort в Хургаде, где скончался от отравления ребенок.

Не бросайтесь на дешевые «тройки» в Египте

«Во-первых, из Молдовы в Хургаду нет прямых рейсов, только в Шарм-эль-Шейх. Туристам приходится лететь на курорт через Киев, поэтому, как правило, наши туристы выбирают для отдыха курорты в Шарм-эль-Шейх. Во-вторых, наше агентство не работает с этим отелем, потому что откровенно говоря, этот отель из категории три звезды пусть и достаточно дешевый, но не стоит того, чтобы ради него проделывать такую дорогу. Это слабенький и даже паршивенький отель, говоря другим языком. В-третьих, из опыта скажу, что отправляясь на отдых в Египет не стоит в принципе бросаться на трехзвездочные отели, за ними водится такой грешок - как антисанитария. Не все, конечно, но есть такие слабенькие отели, которые заманивают отдыхающих достаточно низкой ценой. И порой туриста очень сложно отговорить от покупки такого тура. Как правило, «тройки» выбирают молодые пары без детей, молодежь, чтобы сэкономить. В таких случаях мы рекомендуем им брать с собой спиртовой дезинфектор для рук, влажные салфетки, мыть руки по десять раз в день. Мыть руки - это, в принципе, очень важно в Египте», - рассказала Галина Ромах, менеджер по работе с клиентами одного из ведущих туристических агентств Кишинева.

Пищевое отравление или ротавирусная инфекция?

«Что же касается смерти ребенка на курорте, конечно, будет расследование и разберутся, но я очень сомневаюсь, что причиной смерти стало все-таки пищевое отравление », - поделилась Галина.

«Очень часто на курортах именно ротавирусная инфекция «косит» детей и взрослых. Причем достаточно, чтобы в отели был один больной — заразится половина отдыхающих. Вирус живучий, передается всеми возможными путями – воздушно-капельным, через руки, через предметы, до которых дотрагивался больной. Даже взрослые с большим трудом переносят этот вирус, не говоря уже о маленьких детях», - добавляет специалист.

Галина отмечает, что очень часто родители сами способствуют ухудшения самочувствия ребенка.

«Я всегда своих клиентов предупреждаю, что в случае с ротавирусом не надо надеяться на собранную из дома аптечку. Не надо пичкать ребенка средствами от диареи в надежде, что он скоро поправится. Если вы видите, что ребенку плохо, у него нескончаемые приступы рвоты, диарея - немедленно обращайтесь по страховке в больницу. Деток, если потеряны драгоценные часы, очень сложно откачать, даже взрослые несколько дней проводят под капельницами».

Ротавирус можно подцепить даже в хорошем отели категории пять звезд

«У меня в прошлом году туристы, которые отдыхали в хорошем отеле в Турции столкнулись с этой опасной инфекцией. Ребенка ели откачали, причем мама сама медик, она тоже думала, что удастся препаратами привести ребенка в чувство. Только на второй день она по страховке обратилась в больницу. Уже в больнице специалисты сказали ей, что если бы мама и дальше мешкала и привезла ребенка позже, то спасти бы его не удалось», - поделилась историей Галина.

В то же время она отметила, что отели не виноваты, если кто-то из отдыхающих слег с ротавирусной инфекцией. Очень часто сами туристы приезжают на отдых уже зараженные инфекцией, либо купаясь в море или в бассейне, ее «цепляют»

«Сейчас в Египте , как раз очень теплая вода 26-27 градусов. Это как раз комфортная температура, при которой размножаются инфекции»

Почему не закроют отель Aladdin Beach Resort в Хургаде

Отель закроют, только в том случае, если после инцидента была вызвана санэпидемстанция, были взяты пробы еды и было доказано, что ребенок умер в связи с пищевым отравлением, а ресторанная еда заражена, например, сальмонеллой.

«Если этого не было сделано и не доказано, что в смерти ребенка виноват отель, нет никаких оснований, чтобы его закрыть. Я сомневаюсь, что отель закроется, возможно поменяется название» - отметила Галина.

«В подобных ситуациях очень сложно добраться до истины. И мне очень жаль, что отдых закончился трагедией. Я не думаю, что все-таки пищевое отравление убило ребенка, но нашим туристам, которые собираются с маленькими детьми в Египет советую выбирать хорошие отели с положительными отзывами и незапятнанной репутацией. А в случае, если все-таки дети или взрослые заразились ротавирусом, не заниматься самолечением, а обращаться в больницу», - подытожил Галина Ромах.

Что такое ротавирусная инфекция

Ротавирусная инфекция (РВИ) – это острое инфекционное заболевание с поражением преимущественно желудочно-кишечного тракта. Начинаться болезнь может как с повышения температуры тела, так и с повторной рвоты и жидкого поноса. Температура у ребенка обычно поднимается до 38-39 градусов Цельсия.

При благоприятном течении болезни ее длительность, как правило, составляет 5-7 дней. Однако особенно у маленьких детей и взрослых людей с ослабленным здоровьем, могут развиваться различные осложнения, как например обезвоживание.

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