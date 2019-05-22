Лучше бы Анна Одобеску не снимала «золотые трусы»: Пять причин провала Молдовы на «Евровидении» в Израиле

Мы и не ждали победы нашей участницы, но надеялись хотя бы на то, что она пройдет в финал.

Сегодня уже можно подвести итоги участия Молдовы в конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве (Израиль), хотя споры вокруг выступления нашей певицы Анны Одобеску не стихают, а, кажется, только набирают обороты. Действительно, почему надежды молдавского зрителя не оправдались? Мы надеялись на выход певицы в финал. Выступала-то она достойно, за республику было не стыдно. А вот проигрыш – это как-то обидно.

В этом ни в коем случае нет вины Анны Одобеску: певица старалась, работала, и очень хочется надеяться, что ее не будут «забрасывать камнями». В других странах, когда участник конкурса, не прошедший в финал, возвращается домой, его все стараются поддержать. Все-таки именно его выбрали представлять страну, - ну не получилось, бывает...

Корреспондент «Комсомолки» побывала на конкурсе в Тель-Авиве, изучила всю эту «кухню» изнутри. Пять ошибок нашей команды на «Евровидении» стали причиной невыхода Молдовы в финал.

Причина А

Очень скучный, без ярких номеров и песен финал национального отбора «Евровидения». Просто лучшего не было, поэтому выбрали песню Stay Анны Одобеску. Реальный шанс пройти в финал конкурса в Израиле был у группы LUME. Но, увы, ее завернули еще на отборочном этапе, не допустив до финала «молдавского евровизиона». В итоге, их песня Ca Adriano Celentano стала популярной, ее напевают на каждом углу, а ребят приглашают на выступления. А вот насчет песни Stay - очень уж сомнительно, что ее вспомнят хотя бы через месяц. Да что там месяц – ее сейчас уже почти никто не помнит...

Причина Б

Изначально у команды Анны Одобеску было провальное шоу, «никакое», незапоминающееся. А на «Евровидении» очень многое зависит именно от того, что присходит на сцене. Единственным ярким моментом был костюм Анны на национальном отборе – «золотые трусы». Вот их точно обсуждали бы в Тель-Авиве и, соответственно, европейские домохозяйки. Трусы прибавили бы голосов. Лучше бы она их не снимала! Просто придумали бы что-нибудь оригинальное. С другой стороны, идея с художницей из Украины Катей Симоновой, которая создавала сюжеты из песка во время выступления Анны Одобеску. Отличная задумка, но не наша и далеко не первой свежести. Зритель не простил, что уже видел номер «певица + рисующая песком» в 2011-м. Тогда на «Евровидении» в Дюссельдорфе Катя Симонова и исполнительница Мики Ньютон заняли 4-е место, представив на сцене такой же дуэт, как и Анна Одобеску и Катя в этом году.

Причина В

Мало того, что шоу было точной копией уже бывшего на «Евровидении» номера (тогда, в Дюссельдорфе, он произвел фурор), еще и помешали технические неполадки. Конкурс-то телевизионный, и от того, как будет снято шоу, зависит многое. Какие-то шероховатости устранить удалось, но в целом идеального результата так и не добились, как призналась Анна Одобеску корреспонденту «Комсомолки».

Причина Г

Создавалось такое ощущение, что поет не Анна, а художница Катя. Сильно уж она старалась задвинуть нашу певицу и показать свое искусство, видно, забыв, что конкурс-то песенный, а не шоу талантов. В результате, Анну мало кто запомнил, а художницу обсуждать не было смысла, так как, во-первых, не она поет, а, во-вторых, ее уже обсуждали 8 лет назад.

Причина Д

Кажется, никто из команды Анны Одобеску до этого не был на «Евровидении». Или просто не смог нормально все организовать. Анны не было слышно, не было видно. Она выступила только на вечеринке (совместной с Румынией) и прошлась по желтой ковровой дорожке, удостоившись упоминания в евровизионных новостях. Особо не общалась с журналистами. К примеру, SunStroke Project во время двух своих приездов на «Евровидение» выступали везде и всюду (продюсер договаривался), они часто «тусовались» в пресс-центре, привлекая внимание и раздавая интервью (а это 1500 журналистов, и это хороший пиар), общались с фанами в деревне «Евровидения» (такой центр фанатов конкурса), мило всем улыбались и со всеми фотографировались. О них говорили, о них знали. И они просто всем нравились – веселые, общительные, яркие.

Для Молдовы, для продвижения республики, уже хорошо – достойно выступить на конкурсе. Но всегда хочется большего – хотя бы пройти в финал. Тогда накал страстей достигает своей высшей точки – мы болеем за участницу, срываем голоса, только чтобы она вошла в десятку. Возможно, в следующем году, на «Евровидении» в Нидерландах, Молдову ждет успех. Если, конечно, не наступать в очередной раз на грабли, не повторять ошибок.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ