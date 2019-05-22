Полная корзина - какие ошибки допускают граждане Молдовы, совершая покупки

Многие жители страны зачастую бездумно бросают в корзину в супермаркете знакомые продукты, не обращая внимание на то, что написано на упаковке.

Четверо из десяти граждан республики никогда не читают информацию, указанную на упаковке пищевых продуктов, покупая их исключительно из доверия к производителю.

Согласно результатам недавно проведенного социологического исследования, порядка 40 процентов молдавских покупателей не обращают никакого внимания на название продукта, торговую марку, а также содержание в нем пищевых добавок, консервантов, подсластителей. Покупатели также не сильно интересуются калорийностью продукта. Но зато 94 процента из них всегда смотрят на срок годности.

Число тех посетителей магазинов и супермаркетов, которые категорически не смотрят на этикетку, равно 16 процентам. Но с 2012 года по сей день этот показатель снизился на 3 пункта.

Самыми невнимательными покупателями оказались именно молдавские мужчины - трое из четверых представителей сильного пола, посещающих магазины, абсолютно не читают информацию на этикетке. Социологи выяснили, что около половины мужчин, не обращающих внимание на информацию от производителя, - в возрасте свыше 50 лет, а четверо из десяти получают в месяц не более 3 тысяч леев.

Подробно интересуются информацией о составе продукта порядка половины молдавских покупателей. Однако трое из четырех посетителей магазинов относятся скептически к информации на упаковке продукта, считая, что она не соответствует действительности.

Менее 30 процентов молдавских покупателей подробно и скрупулезно вчитываются в этикетки, оценивая энергетическую ценность продукта, содержание в нем глютена, жиров и углеводов. Большинство из этих въедливых покупателей - женщины от 30 до 50 лет, у половины из них есть высшее образование.

Соцопрос был проведен среди 521 человека в возрасте от 18 до 70 лет, с 26 марта по 15 апреля 2019 года, а доля погрешности оценивается в +/- 4 процента.