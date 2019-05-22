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Президент Молдовы Игорь Додон: Мое терпение лопнуло! Хватит! Или работаем или идем на досрочные парламентские выборы
22.05.2019

На брифинге глава государства сделал жесткое заявление. Президент Молдовы Игорь Додон на брифинге заявил, что, если депутаты не возьмутся за работу, будут досрочные выборы.

Впервые в современной истории Республики Молдова, за 27 лет независимости нашей страны, по истечении практически 3 месяцев со дня парламентских выборов и почти 2 месяцев со дня проведения учредительного заседания Парламента РМ, нет ни председателя законодательного органа, ни парламентского большинства, ни функционального правительства.

Об этом в рамках брифинга для прессы заявил президент Игорь Додон, который осудил "политический эгоизм и чрезмерные амбиции некоторых депутатов и парламентских групп".

"Граждане РМ, люди, ждут создания парламентского большинства, ждут того, чтобы депутаты, наконец, взялись за работу. Хочу обратиться к депутатам, избранным в Парламент РМ 24 февраля: или вы беретесь за работу – вы получаете зарплату, в 10 раз большую, чем средняя пенсия по стране, – создаете парламентское большинство, избираете руководство парламента, вместе избираем правительство, или признаете, что гордость не позволяет вам найти общий язык, и тогда идем на досрочные выборы. Хватит этих игр "туда-сюда". Одни ходят по пустому парламенту и устраивают там шоу. Не знают ни регламента, ничего. Создавайте парламентское большинство и созывайте заседание парламента, в чем проблема?!" – сказал глава государства.

Игорь Додон призвал отложить в сторону "дурацкие амбиции", которые надоели уже всем гражданам Республики Молдова, вне зависимости от того, за какие партии они голосовали на прошедших выборах. "Хватит!" – сказал президент.

Глава государства также отметил, что сегодня он обратился в Конституционный суд, чтобы выяснить, когда начался отсчет 3 месяцев, по истечении которых президент может распустить парламент: с 9 марта, когда были признаны результаты выборов, или с 21 марта, когда состоялось учредительное заседание законодательного органа.

"Но, скорее всего, осталось две недели. Всего лишь две: следующая и еще одна, с 3 по 7 июня. Если за эти две недели вы не найдете общий язык и не создадите парламентское большинство, я буду вынужден распустить парламент, а ответственность за последствия – будете нести вы. Время пошло", – подытожил Игорь Додон.


 
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