Счетная палата: граждане Молдовы недополучили 10 миллионов леев соцпомощи

Более 10 миллионов леев социальных выплат недополучили граждане Молдовы в 2018 году. Данные были опубликованы Счетной палатой РМ после аудита ежегодного правительственного рапорта BASS за прошлый год.

Согласно информации аудиторов Счетной палаты, деньги не дошли до нуждающихся по двум причинам:

- отсутствие обеспечения госпредприятием Poșta Moldovei выдачи денег по всем типам социальных выплат (у учреждения не было необходимых сумм денег?)

- отправка денег через учреждение Poșta Moldovei, в то время, как можно было выплатить деньги напрямую, при наличии банковской карточки у гражданина.

Таким образом, был накоплен долг в размере 8,8 миллионов леев соцпомощи, адресованной 25 000 граждан республики в холодное время года, относительно периода в 6 месяцев.

Отмечен долг в 10 миллионов леев для 28 000 граждан в виде ежемесячных выплат социальной помощи, в том числе вышеупомянутый долг по социальной помощи в холодный период года, сообщает Jurnal.md.

Позднее поступила информация, согласно которой ГП Poșta Moldovei выплатила 5,3 миллиона леев долга, согласно спискам, представленными территориальными управлениями социальных служб.

- Несмотря на предпринятые меры по выплатам долгов, проблема все еще существует и не устранена до конца. Особенно по выплатам, превышающим 12 месяцев ожидания, - отметили аудиторы Счетной Палаты.