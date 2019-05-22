22 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Счетная палата: граждане Молдовы недополучили 10 миллионов леев соцпомощи
22.05.2019

Более 10 миллионов леев социальных выплат недополучили граждане Молдовы в 2018 году. Данные были опубликованы Счетной палатой РМ после аудита ежегодного правительственного рапорта BASS за прошлый год.

Согласно информации аудиторов Счетной палаты, деньги не дошли до нуждающихся по двум причинам:

- отсутствие обеспечения госпредприятием Poșta Moldovei выдачи денег по всем типам социальных выплат (у учреждения не было необходимых сумм денег?)

- отправка денег через учреждение Poșta Moldovei, в то время, как можно было выплатить деньги напрямую, при наличии банковской карточки у гражданина.

Таким образом, был накоплен долг в размере 8,8 миллионов леев соцпомощи, адресованной 25 000 граждан республики в холодное время года, относительно периода в 6 месяцев.

Отмечен долг в 10 миллионов леев для 28 000 граждан в виде ежемесячных выплат социальной помощи, в том числе вышеупомянутый долг по социальной помощи в холодный период года, сообщает Jurnal.md.

Позднее поступила информация, согласно которой ГП Poșta Moldovei выплатила 5,3 миллиона леев долга, согласно спискам, представленными территориальными управлениями социальных служб.

- Несмотря на предпринятые меры по выплатам долгов, проблема все еще существует и не устранена до конца. Особенно по выплатам, превышающим 12 месяцев ожидания, - отметили аудиторы Счетной Палаты.


 
Количество просмотров:
86
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.