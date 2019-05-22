Официант, счет: Дело «Капричиаосэ» рассыпается – арестованного в Молдове хозяина Andy's Pizza не за что держать в тюрьме

Все идет к тому, что бизнесмена в скором времени могут выпустить на свободу.

Мы уже писали о том, что Транга задержан по подозрению в извлечении выгоды из влияния и шантаже. По версии следствия, он и группа сообщников требовали от потерпевшего передать в пользу преступной группы коммерческое общество и его активы. Якобы Андрей Транга пытался завладеть компанией Molinart Grup — крупным производителем оборудования для винодельческих предприятий, а помогал ему в этом глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. Задержаны подозреваемые были в момент 25 апреля получения суммы в €30 тысяч – это была часть огромной суммы, которую в итоге предполагалось вытрясти.

И вот с неожиданным (местами – сенсационным) заявлением выступил адвокат хозяина Andy's Pizza Ион Дрон, сообщает noi.md:

«В конце апреля прокуроры объявили о задержании группы людей по обвинению в шантаже и попытке захвата чужого бизнеса. Сегодня у меня были официальные документы из государственного реестра юридических лиц, подтверждающие:

1. Автор доноса на Андрея Трангу не является владельцем бизнеса Molinart Grup.

2. Автор доноса против Андрея Транга во время доноса не был ни руководителем компании Molinart Grup, компании, которая, по мнению прокуроров 25 апреля, находилась под угрозой лишения собственности. Другими словами, какая законность имеет донос человека, который не имеет права на собственность, на которую он претендует. Другими словами, представьте себе, что ваш сосед жалуется в полицию, что вы хотите украсть его автомобиль, когда у него даже нет автомобиля», – говорит адвокат Ион Дрон.

Адвокат Ион Дрон

То есть, это означает, что арестованного Трангу не за что держать в тюрьме?

Напомним, что ранее в сети появилось видео задержания хозяина Andy's Pizza в Молдове Андрея Транги. На видео видно, как в офис входят прокуроры, а через некоторое время выходят с Трангой, садятся в машину и уезжают. Андрей Транга без наручников. Спустя некоторое время они возвращаются в офис, теперь владелец сети ресторанов уже в наручниках.

ПАВЕЛ МУНТЯН