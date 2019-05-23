Время ожидания на границе для автобусов с туристами значительно сократится

Теперь туристические агентства смогут заранее уведомить пограничные власти о прибытии групп, путешествующих на автобусах.

С 27 мая начинается тестирование новой платформы электронной связи, благодаря которой поездки для туристов станут более привлекательными, а время ожидания на государственной границе – менее продолжительным. Турагентства будут уведомлять таможенные власти о прибытии туристических групп, а пограничные службы совместно будут обеспечивать группам туристов, путешествующим на автобусах, эффективную помощь при пересечении границы.

Так, посредством заранее установленного электронного канала связи туристические агентства смогут уведомить пограничные власти о прибытии групп туристов за 24 часа. Оперативный обмен информацией о дате, времени, пункте пересечения границы, данных об автобусе и количестве пассажиров будет способствовать эффективному распределению ресурсов Пограничной полиции и обеспечению более эффективной помощи. Таким образом, время контроля документов сократится, а автобусы не будут простаивать в очередях, сообщает moldpres.md.

Начиная с 27 мая, новая платформа электронной связи будет подвергнута двухнедельному тестированию, после чего будет работать на постоянной основе.

Глава Генерального инспектората пограничной полиции Фредолин Лекарь отметил, что летом количество молдавских граждан, желающих отдохнуть за границей, значительно увеличивается.

- К примеру, на наиболее востребованном КПП для автобусов «Леушень», в период июнь-август 2018 количество пересечений составило 12,219 автобусов, которые перевезли 276,764 пассажиров, что на 9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поэтому мы выдвинули данные предложения Агентству по инвестициям для оптимизации движения.

Инициатива предполагает, что турагент должен заранее оповестить Таможенную полицию, заполнив типовую форму, которую можно загрузить с официального сайта учреждения, о прибытии или отъезде группы туристов, включая сведения о количестве людей, регистрационном номере автобуса, точном времени прибытия, а также о таможне, через которую они будут пересекать границу.

Полученная оперативным Координационным центром Пограничной полиции информация, будет передана КПП, а начальник смены распределит задачи и обеспечит персонал всем необходимым, чтобы время ожидания при проверке документов пассажиров автобусов на молдавской границе не превышало более 25-30 минут. Впоследствии эта информация будет передана также коллегам из Румынии и Украины, в зависимости от обстоятельств, - сообщил Фредолин Лекарь.

По официальным данным, в прошлом году посредством турагентств и туроператоров нашу страну посетили 19,3 тыс. человек, что на 10,2% больше, чем в 2017 году. Чаще всего в Молдову приезжают туристы из Румынии, Российской Федерации, Австрии, Германии, Украины, Польши, Китая, Италии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.