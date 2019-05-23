Американские ветеринары приступили к стерилизации молдавских собак

Команда прибывших в Кишинев американских ветеринаров планирует за неделю стерилизовать 400 собак.

На этой неделе в Молдову прибыла команда американских ветеринаров – представителей международной организации «World Vets». Они уже приступили к проведению операций по стерилизации собак, которые проводятся в столичном центре стерилизации. Американским врачам помогают 10-15 добровольцев - студентов профильного факультета Аграрного университета Молдовы. Ежедневно проводится около 100 операций, говорится в пресс-релизе примэрии Кишинева.

Лица, которые не могут позволить себе соответствующие услуги в частных клиниках из-за высокой стоимости, а также владеющие собаками хозяйствующие субъекты (на строительных площадках, в кооперативных гаражах и т. д.), могут принести своих питомцев в профильный центр стерилизации.

Эта миссия является второй с начала года – в марте команда ветеринаров из Румынии стерилизовала более 100 животных. Как отметили в столичной примэрии, в настоящее время ведутся переговоры еще по двум таким миссиям.