Не вижу поводов радоваться 10-летию участия Молдовы в Восточном партнерстве, - Демидецкий

Восточное партнерство отметило 10-летний юбилей – по случаю этой даты в Брюсселе состоялась конференция высокого уровня, которую провел председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Десять лет назад, в мае 2009 года, главы государств и правительств, представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины встретились с высокопоставленными должностными лицами ЕС в Праге для укрепления взаимных связей дружбы и сотрудничества. Тогда и был осуществлен запуск стратегического и амбициозного партнерства, в качестве особого аспекта Европейской политики соседства, которая будет развиваться наряду с двусторонним сотрудничеством.

Но вот прошло десять лет, а юбилейный саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе в итоге заканчивается практически полным провалом. Постсоветские республики — участницы программы — одна за другой взбунтовались против торжественной декларации по итогам саммита, в результате чего та осталась непринятой. Позорную ситуацию усугубили западные СМИ, выдававшие год за годом полные лучезарного оптимизма передовицы об «истории успеха» «Восточного партнерства», юбилейную декларацию которого «забанили» страны-участницы. В частности, Грузия и Украина отказались ее подписывать, возмутившись тем, что там ничего не сказано о перспективе вступления в ЕС для бывших советских республик, которые твердо выбрали путь европейской интеграции. Чтобы избежать полного конфуза в текст декларации были внесены ссылки на декларации предыдущих саммитов «Восточного партнерства», в которых подтверждалась перспектива членства в ЕС для «хороших» участниц программы. Было также указано, что нынешний документ подтверждает положения предыдущих деклараций.

Что касается Молдовы, то с некоторых пор республика перестала являть собой образец для подражания, да и настроение у населения с некоторых пор сильно поменялось на фоне сомнительных достижений евроинтеграторов. Однако правительство продолжает делать хорошую мину при плохой игре, что и продемонстрировал представлявший республику на саммите Павел Филип, вопреки закону продолжающий исполнять функции главы правительства.

Результаты сотрудничества Молдовы с ЕС и Восточным партнерством представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий, отметив, что Евросоюз преподнес Молдове безвизовый режим поездок как манну небесную, и кроме безвиза наша страна от ЕС практически ничего больше не получила. В частности он сказал, что никогда не понимал, почему после распада Советского Союза жителей бывших советских республик на Западе объявили людьми какого-то второго сорта.

- Нам сказали, что вы должны к нам ездить по визам и т. д., в то время как мы открыли всем въезд в нашу страну. Но это как-то не по-хозяйски. То есть, вы через мой двор будете ходить, как хотите, а я, чтобы попасть в ваш двор должен писать заявление в письменном виде и так далее. Это – некрасиво, и это было явное упущение нашего МИДа. В итоге нам этот безвизовый въезд продали как манну небесную, хотя в соседнюю Румынию мы долгое время спокойно ездили по своим паспортам. А потом, вдруг нам устроили, как бывает в дипломатии, сначала создать проблему, а потом продать ее как решение. А в обмен мы подмахнули многие документы, от которых страна проиграла, и это сейчас признают даже самые горячие сторонники евроинтеграции, - заявил Валерий Демидецкий в ходе программы «Механизм действия с Еленой Левицкой-Пахомовой» на телеканале НТВ-Молдова.

По мнению известного журналиста, программа сотрудничества с ЕС оказалась провальной, поскольку ничего, кроме безвизового въезда, Молдова не получила, а безвиз привел только к еще большему оттоку кадров, несмотря на то, что он не дает возможности трудоустройства, но народ, тем не менее, хлынул за границу.

- Из данных СИБа следует, что в Молдове 170 фирм занимается отправкой гастарбайтеров, и на этом делаются большие деньги. Процветает коррупция. Поэтому я не вижу поводов страшно радоваться результатам сотрудничества Молдовы с ЕС и 10-летия участия в Восточном партнерстве, - подчеркнул глава представительства ТАСС в Молдове.

Что ж, юбилей – он и есть юбилей, и «Почта Молдовы» выпустила юбилейную открытку с маркой, посвященную 10-летнему юбилею программы «Восточное партнерство». Внимание коллекционеры! Всего 900 экземпляров! Открытку можно приобрести в филателистических магазинах в Кишиневе и Бельцах.