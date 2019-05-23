Cанаторий «Молдова» в Одессе вновь оказался в собственности Молдовы

Решением Хозяйственного суда Одесской области право собственности на целостный имущественный комплекс санатория в было признано за предприятием «SDY-INVEST GRUP» SRL.

Строительство санатория «Молдова» в Одессе началось в 1957 году за счет средств Молдавской ССР. В 2007 году закончился пятидесятилетний срок аренды земли, на которой расположен санаторный комплекс, и тогда он был выставлен на приватизацию. Новым собственников «Молдовы» стала компания «SDY-INVEST GRUP» SRL , заключившая с Агентством публичной собственности при Министерстве экономики и торговли Молдовы договор о купле-продаже санатория в рамках проводимой правительством программы приватизации. Однако, уплатив только половину стоимости, компания «SDY-INVEST GRUP» SRL посчитала санаторий своей собственностью и приступила к оформлению его на себя с помощью решений одесских судов. Далее последовали перепродажи, и последним владельцем строений и земли санатория в 2018 году оказалась фирма «Сенвилиа-инвест Украина».

Однако, не получив означенную в договоре сумму, Государственная канцелярия Республики Молдова подала апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Одесской области от 21.07.2010 года, отметив, что данное дело вообще не относилось к его подсудности, и любые споры относительно выполнения договора о продаже санатория должны были рассматриваться только судебными инстанциями Республики Молдова. С этим утверждением апелляционный суд соседнего государства не согласился, но все остальные доводы апеллянта были приняты.

Прежде всего, поскольку предприятие «SDY-INVEST GRUP» SRL оплатило только половину суммы, оно так и не приобрело права собственности на спорный объект. Еще в 2011 году Высшей судебной палатой Республики Молдова было отменено решение о приватизации санатория «Молдова», и он повторно вошел в список объектов приватизации.

Далее, согласно закону Республики Молдова «Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении», до полной оплаты имущества и полного выполнения постприватизационных обязательств по договору купли-продажи покупатель не имел права без письменного согласия продавца продавать или любым другим способом отчуждать либо передавать предмет договора.

Апелляционная инстанция отметила, что Хозяйственный суд Одесской области ограничился при принятии решения вырванным из контекста договора условием о том, что право собственности на «целостный имущественный комплекс» переходит к «SDY-INVEST GRUP» SRL с момента подписания акта приема-передачи, однако системного анализа условий договора не провел. Между тем, приобретая санаторий, новый собственник должен был также оплатить его кредиты в двух банках. Сделано это, конечно, не было, сообщает украинский портал otkat.od.ua.

Таким образом, постановлением Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда было отменено решение Хозяйственного суда Одесской области от 2010 года. С компании «SDY-INVEST GRUP SRL» в пользу Государственной канцелярии Республики Молдова, помимо активов и недвижимости санатория, будет взыскано 38250 гривен судебного сбора. Не исключено, что «SDY-INVEST GRUP» SRL воспользуется возможностью обжаловать вердикт Апелляционного суда, поэтому окончательное решение в отношении судьбы санатория «Молдова» примет Верховный Суд.

Последним покупателем санатория числилась зарегистрированная летом 2018 года фирма «Сенвилиа-инвест Украина» с уставным капиталом всего 5 тысяч гривен (3 тысячи леев), которая выкупила имущественный комплекс санатория на аукционе. После смены собственника земельная комиссии городского Одессы сразу же согласовала отвод земельного участка, на котором и находится санаторий – компании «Сенвилиа-инвест Украина» достались 5 гектаров земли по улице Посмитного с несколькими корпусами санатория, возведенными в прошлом веке с комплексом хозяйственные построек. По мнению местных СМИ, только угроза международного скандала сдерживает застройку территории бывшего санатория высотными домами.