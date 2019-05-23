Семья На радость родителям и ребятне: Где в Кишиневе появятся новые игровые площадки для детей Муниципалитет Кишинева опубликовал список адресов, по которым будут обустроены новые детские игровые площадки. В настоящее время проходит обустройство игровой площадке на улице Студенческая, 28/3. Отметим, что список адресов был составлен по требованию жильцов. В ближайшее время будут построены детские игровые площадки по следующим адресам: ул. Флорилор, 28/3,

ул. Албишоара, 76,

ул. Мирчешть, 22/2,

бул. Григоре Виеру, 22/4,

ул. Александру Хыждеу, 4. Правда, в пресс-релизе опубликованным на сайте мэрии, не указана сумма, которую выделили на строительство детских площадок.

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