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Семья
На радость родителям и ребятне: Где в Кишиневе появятся новые игровые площадки для детей
23.05.2019

Муниципалитет Кишинева опубликовал список адресов, по которым будут обустроены новые детские игровые площадки. В настоящее время проходит обустройство игровой площадке на улице Студенческая, 28/3.

Отметим, что список адресов был составлен по требованию жильцов.

В ближайшее время будут построены детские игровые площадки по следующим адресам:

  • ул. Флорилор, 28/3,
  • ул. Албишоара, 76,
  • ул. Мирчешть, 22/2,
  • бул. Григоре Виеру, 22/4,
  • ул. Александру Хыждеу, 4.

Правда, в пресс-релизе опубликованным на сайте мэрии, не указана сумма, которую выделили на строительство детских площадок.


 
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