Политические ничтожества: Нацистов необходимо каленым железом выжечь из молдавской политики!

Столько идиотизма на эту тему в Молдове, пожалуй, еще не было.

Игорь Додон, президент РМ:

Не могут социалисты садиться с демократами и начинать переговоры. Если будет такое предложение – должен собраться Республиканский совет и спросить мнение людей из районов. Но я не верю, что такое возможно».

Алина Руссу, председатель ЦИКа:

Совместить досрочные и местные выборы будет очень сложно. В то же время, одновременное проведение двух выборов может оказаться сложной задачей для участников выборов и сбить с толку избирателей».

Валерий Осталеп, политолог:

Группа политических ничтожеств наговорила про 9 Мая столько идиотизма в поддержку нацизма, что отныне любой из них для меня нерукопожатен. Нацистам нет места в молдавской политике!»

Богдан Цырдя, политолог:

Если ты призываешь к примирению жертв и палачей, карателей и узников концлагерей, захватчиков и тех, кто защищал свою землю, то кто ты после этого? Сторонник фашизма».

Петр Толстой, вице-спикер Госдумы России:

Фракция «Единая Россия» предоставление российских паспортов жителям Приднестровья не обсуждала. Этот вопрос в любом случае находится в компетенции президента России. Это не Госдума решает».