Пограничная полиция и служба Госохраны приняли участие в кинологическом биатлоне

20 команд Пограничной полиции и Государственной службы охраны приняли участие в очередном кинологическом биатлоне. Предстоял им марш-бросок на девять километров, включая заболоченный участок и переправу через реку.

По словам участников, самым сложным испытанием были стрельбы.

"Конкуренты стреляют из служебных пистолетов. До мишени - 25 метров, у каждого по десять патронов. За каждый промах нужно пробежать дополнительный круг", - сказал глава отдела Пограничной полиции Егор Фома.

"Соревнования включают преодоление естественных препятствий, стрельбы из табельного оружия, задержание преступников. Все это необходимые навыки для службы на государственной границе", - сказал глава кинологической службы Пограничной полиции Андрей Теут.

Первое место в соревнованиях занял пограничник Андрей Пынтя со служебным псом по кличке Флэш.

"Он отлично справился. Половину работы выполнил он. Помогал мне на протяжении всего маршрута", - сказал кинолог Андрей Пынтя.

Победитель представит Молдову на международных соревнованиях, которые пройдут в августе в Литве.