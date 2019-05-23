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Политика
ЛДПМ в процессе масштабных реформ! Передовик партии об избрании нового руководства и проведении Национального политсовета!
23.05.2019

Либерал-демократ Александр Бужорян утверждает, что ЛДПМ проходит через масштабное реформирование. В беседе с корреспондентом портала ТРИБУНА Александр Бужорян сообщил, что ЛДПМ приступила к масштабной кампании по обновлению партии и подготовке к будущим выборам.

«В ближайшее время мы проведем заседания Территориальных политсоветов, где решим как участвовать в предстоящих выборах, а в июне мы планируем проведение Национального политсовета, где мы утвердим порядок и стратегию участия в выборах. Все наши территориальные организации выступают за участие ЛДПМ в предстоящих выборах, в том числе местных», – уточнил он.

На вопрос, запланирован ли на ближайшее время съезд ЛДПМ, Александр Бужорян ответил, что нет. «Мы не запланировали проведение съезда, и не думаю, что до выборов он состоится. ЛДПМ сейчас сосредоточена на выявлении и подготовке лучших кандидатов в примары и советники, чтобы предоставить избирателям достойные альтернативы», – отметил Бужорян.

На вопрос, когда будут назначены новые зампреды ЛДПМ, Александр Бужорян напомнил, что все они были отозваны по просьбе членов Национального совета на местах. «В июне мы переизберем зампредов, по предложению председателя партии Тудора Делиу, как то предусмотрено уставом ЛДПМ», – заключил либерал-демократ.

Aндриана Кептине


 
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