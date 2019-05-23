Пора из Молдовы валить – в любой момент могут убить...

В последнее время развелось столько «неадекватов», что стать их жертвой стало проще простого.

Почти два года назад я написал заметку о том, что в Молдове безнаказанно погибнуть нелепой смертью можно как от рук криминала, так и от карающего меча властей. Друг-бизнесмен горько тогда сказал мне:

- Надо валить! Нам, вменяемым, тут не место! Можно рулить миллионами, но однажды тупо получить по голове камнем от гоп-компании в подворотне или дубинкой от служителя закона, которым может не понравиться всего лишь мой взгляд...

Помню, после выхода той публикации на меня ополчился, как его называют за глаза, некий «политологов сын». Его спич был холоден и резок: «Хотят валить – пусть валят уже один раз, вот тут я с автором согласен!»

За истекший период мало что изменилось. На более высоком уровне, где обитают политики и миллионеры, сидит, как выясняется, почти ни за что хозяин Andy's Pizza Андрей Транга, а на более приземленном – поддонок, который «просто так» ударил со всей силы кулаками двух проходящих по тротуару женщин.

И, мне кажется, последний случай даже страшнее первого. Понимаете, можно весь день ездить в личном автомобиле, общаться с сильными мира сего, надувать щеки и морщить лоб в Фэйсбуке, но… Однажды ты, такой вальяжный патриот презренного металла и певец власти выйдешь погулять с собакой или за хлебушком, где тебе может повстречаться такой вот «неадекват», который, как говорила мама моей одноклассницы, «в лучшем случае убьет, а в худшем - изнасилует».

Интересно, что бы сделал тот, который призывал уже убраться к черту из Молдовы, если бы получил в лобешник от неадекватного поддонка? Наверное, написал бы гневный пост в Фэйсбуке и продолжил бы хвалить замечательные реформы в здравоохранении и МВД. Или свалит раньше меня из страны, в которой опасно и ему, и членам семьи, включая черепаху?

Самая главная проблема произошедшего заключается в том, что, извините за тавтологию, проблему решить практически невозможно. Людей, которые страдают психическими заболеваниями, сегодня никто в стационар не тащит без (внимание!) их желания. Более того, любое насилие оп отношению к ним (речь о насильном «заточении» в больницу) воспринимается, как нарушение их прав – на вас тут же накинутся всевозможные защитники из НПО, осваивающие многотысячные гранты. И никому нет дела до того, что эти «жертвы медицинской реформы» могут однажды стать последними, кого вы увидите в жизни. И это будет та еще картинка…

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ