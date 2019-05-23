Молдавские пользователи китайских смартфонов массово пытаются вернуть товар в магазины

Однако, продавцы не паникуют и считают, что не надо переживать, а продолжать пользоваться купленными телефонами.

В нашей стране телефон — штука важная, нужная и многим хочется, чтобы была еще и крутая. Кредиты ради дорогой техники уже никого не удивляют, а даже умиляет эта немытость и необразованность с дорогим аппаратом в руке. Тягу к прекрасному у нас удовлетворить легко. В Молдове в каждом даже крохотном городе есть магазины с телефонами. Еще есть сайты с объявлениями о продающейся технике. Для самых смелых и рисковых круглосуточно работает неиссякаемый источник всякого разного китайского товара — Aliexpress. Хотя и первые, и вторые тоже там добывают телефоны. Страна слабой экономики и мощных телефонов.

Но пришла беда, откуда не ждали. Американское правительство решило испортить жизнь молдавским обладателям телефонов Huawei.

Всё им видится шпионаж во всем, что привозят в коммунистической КНР.

Специалисты в IT-технологиях, конечно, сразу успокаивают общественность: уже выпущенные в продажу аппараты будут поддерживаться. Айтишники говорят, что физически невозможно отключить Android, а ограничить возможно, но это затратно даже для такой богатой компании, как Google, на которую американское правительство возложило полномочия «прижучить» китайцев.

Продавцы телефонов в Молдове пока тоже слегка в недоумении. Продают же телефоны не специалисты, а те, кто научился ввозить в страну товар с минимальными финансовыми потерями на таможне.

Купите телефон обратно

«Комсомолка» не отстает от народа, потому в редакции тоже есть те, кто пользуется Huawei. Причем, купленный недавно. Потому мы решили «продать» телефон назад и не ждать, когда его можно будет использовать только, как очень дорогой подстаканник.

Большинство торговцев китайскими аппаратами ни о каком возврате говорить не захотели. Крупные сети слишком заняты отвечать, а, скорее всего, просто чувствуют большую панику у стеклянных витрин своих магазинов.

Торговцы телефонами через объявления пока отмахиваются от возможных проблем. «Это не гарантийный случай», «Все работает», «Нет, деньги не вернем» - самые частые ответы.

То есть, Америка с Китаем припираются. Google натравливают на Huawei, а обладателей телефонов бросили на произвол судьбы все и местные посредники продаж в первую очередь. Хотя в Молдове покупатели и продавцы «китайщины» сейчас и всегда в одной лодке.

Лишь один из звонков продавцам Huawei по объявлению в сети был, я считаю, удачным. Мужчина на другом конце сотовой связи спокойно и внятно объяснил паникующей дамочке, что за телефон деньги не вернут, да и продавать его не надо.

«Так быстро, как вы предполагаете, ничего с вашим Андроидом на телефоне не случится», - сказал Роман. - «Вы можете совершенно спокойно пользоваться им и не бояться. Тем более что у вас дорогая модель. Возможно, нашего региона эта проблема вообще не коснется. Скорее всего, это грозит только телефонам, которые еще не выпущены. Если действительно грянет катастрофа и все телефоны отрубятся, то принесете мне, будем решать эту ситуацию. Как-то будем выкручиваться».

На вопрос будет ли продолжать закупаться аппаратами Huawei, Роман ответил уклончиво: «Надо пока разобраться с теми, которые, судя по вашему звонку, будут у меня висеть непродаваемым балластом. Информация о запрете системы Anroid еще не ясна, а в Молдове уже требуют вернуть деньги за то, что было куплено до скандала».

Оказывается, кроме нас про телефон Huawei Романа спрашивал еще клиенты. По словам разговорчивого продавца, он пока не будет предлагать клиентам бренд Huawei. Продаст Huawei, только если сам покупатель придет с таким запросом.

Хуавей не всех первей

На самом деле этот бренд в Молдове не так популярен, как например, в России и других странах СНГ. Там продажи с прошлого года бьют все рекорды, обгоняя самые известные бренды и флагманы других производителей.

В Молдове, конечно, частные руки предпочитают тыкать пальчиками в экраны известных брендов. Уговорить молдаванина просто так купить «китайца» не так просто, особенно, когда перед глазами другие марки и неуёмное желание обладать пусть простой, но статусной вещицей.

Такие аппараты как Huawei и его же Honor, обычно раздают в виде корпоративных телефонов. И не только в Молдове, но и в той самой Америке, где и начались гонения китайских телефонов. Получается, что пока особо проблем у молдавских пользователей нет. Спокойно звоним, фотографируем, открываем соцсети и скачиваем приложения в любом телефоне, пока президент великой державы не продолжит свою перепалку с КНР.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО