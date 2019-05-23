Блок ACUM готов подписать новое публичное обязательство

Сопредседатель Блока ACUM, председатель Партии действия и солидарности Майя Санду заявляет, что блок готов подписать публичное обязательство о том, что после принятия законов из антиолигархического пакета сделает шаг назад отставкой председателя парламента, если он будет избран социалистами. Об этом говорилось в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

Лидер ПДС говорит, что проблема заключается в отсутствии мужества со стороны социалистов, которые боятся объявить войну олигархическому режиму, потому что это рискованно, особенно для тех, кто чувствует себя более уязвимым перед режимом. „Вероятно, страх велик”, - сказала политик.

Майя Санду говорит, что именно социалисты должны сделать первый шаг для того, чтобы подтвердить готовность и политическую волю принять законы, которые освободят государственные учреждения из плена. „Поэтому председатель парламента должен быть от Блока ACUM на период принятия законов” - отметила сопредседатель Блока ACUM.

Сопредседатель блока говорит, что Блок ACUM единственный, кто предложил решение для ситуации, которая сложилась после выборов. „Мы говорим, что помимо того, что мы готовы взять на себя катастрофу, которую оставляет нынешняя власть, мы наиболее авторитетны, когда речь идет о восстановлении отношений с иностранными партнерами и, в частности, о получении финансовых ресурсов”, - заявила политик.

По ее словам, ни ПСРМ, ни ДПМ не придумали решения - демократы в целом молчат, а социалисты потребовали что-то другое в общественном пространстве, но не руководство самого правительства. „В ситуации, когда люди, похоже, уже решили пойти на досрочные выборы, я не понимаю, почему они не приходят, чтобы принять 2-3 закона, которые сделают досрочные выборы намного корректнее. Если не хочется идти на досрочные выборы, мы предлагаем решение миноритарного правительства”, - отметила Майя Санду.

Представители Блока ACUM предложили созвать на вторник, 21 мая, специальную сессию парламента, на которой должно было быть избрано руководство парламента и принят пакет „антиолигархических” законов. На сессии присутствовали только депутаты Блока ACUM, а лидеры блока заявили, что ДПМ, ПСРМ и Партия „Шор” должны публично взять на себя вину за парализацию деятельности парламента.